Cum a devenit Isus Dumnezeu. Preamarirea unui predicator evreu din Galileea

„Isus a fost mereu recontextualizat de oamenii din diverse epoci si locuri. Cei dintai ucenici ai lui Isus au facut-o dupa ce au inceput sa creada ca el a inviat din morti si a fost preamarit in cer: l-au transformat in ceva ce nu fusese inainte si l-au inteles in lumina noii lor situatii.

La fel au facut si autorii neotestamentari de mai tarziu, care l-au recontextualizat si l-au inteles pe Isus in lumina propriilor situatii, deja mult diferite. In acelasi mod au procedat crestinii din secolele al II-lea si al III-lea, care il intelegeau pe Isus nu atat ca profet apocaliptic, cat ca fiinta divina devenita om. La fel crestinii din secolul al IV-lea, care sustineau ca el existase dintotdeauna si fusese intotdeauna egal in statut, autoritate si putere cu Dumnezeu Tatal.

Acelasi lucru se petrece si cu crestinii de azi, care sunt de parere ca Cristosul divin in care cred si pe care il marturisesc e identic in toate privintele cu persoana care a pasit pe drumeagurile prafuite din Galileea, propovaduindu-si mesajul apocaliptic despre nimicirea care va veni. Majoritatea crestinilor de astazi nu-si dau seama ca l-au recontextualizat pe Isus. Dar au facut-o. Oricine crede in el sau ii impartaseste oricare dintre invataturile sale l-a recontextualizat pe Isus – de la primii credinciosi care au crezut in invierea lui, pana azi. Si asa va fi in vecii vecilor.“ — BART D. EHRMAN

„Cum i-a permis monoteismul iudaic lui Dumnezeu sa aiba un fiu? Ehrman ne da raspunsul, purtandu-ne printr-o lume cu ingeri, stihii si nenumarati semizei, in care isi croia drum o marunta secta mesianica ce credea ca Isus din Nazaret a inviat din morti.“ — PAULA FREDRIKSEN

Bart D. Ehrman conduce Departamentul de studiu al religiilor din cadrul North Carolina University, Chapel Hill. Si-a facut studiile de masterat si doctorat la Princeton Theological Seminary, unde a absolvit, in 1985, magna cum laude.

Este unul dintre cei mai importanti experti in istoria crestinismului timpuriu, cunoscut publicului larg prin carti precum Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (2009); God's Problem: How the Bible Fails to Answer Our Most Important Questions – Why We Suffer (2008); The Lost Gospel of Judas Iscariot: A New Look at Betrayer and Betrayed (2006); Truth and Fiction in The Da Vinci Code: A Historian Reveals What We Really Know about Jesus, Mary Magdalene and Constantine (2004); Lost Christianities (2003); Lost Scriptures: Books That Did Not Make It into the New Testament (2003); The Apostolic Fathers (2003); Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium (1999); The New Testament and Other Early Christian Writings: A Reader (1998); The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament (1993).