„Raspunsuri realiste pentru parinti reali si adolescenti reali“, scria un recenzent al acestei carti. Lipsa permanenta de respect fata de parinte, fuga de acasa, abuzul de alcool, consumul de droguri, amenintarile cu sinuciderea, graviditatea la fete – daca intalniti unul sau mai multe dintre aceste comportamente (si lista ar putea continua) la adolescentul dumneavoastra, se prea poate ca el sa fi scapat de sub control. Ce este de facut? E cazul sa recurgeti la asa-numita „iubire dura“, spune autorul acestui ghid unic, probabil, pe piata noastra editoriala. Metoda e data, pas cu pas, in carte si este ilustrata cu numeroase exemple.

„Am scris aceasta carte pentru ca literatura existenta despre cresterea copiilor si programele de consiliere nu ofera suficiente sfaturi practice si specifice cu privire la adolescentii nu pur si simplu rebeli, ci scapati de sub control. Strategiile cuprinse in cartea de fata nu au izvorat din linistea cabinetului meu, nu se bazeaza pe ceea ce m-am gandit eu c-ar putea functiona. Nu – ele provin nemijlocit de la specialisti reali, de la parinti ca si tine, ai caror copii sunt adolescenti scapati de sub control si care mi-au spus povestea lor si au testat solutiile propuse de mine.“ – DR. SCOTT P. SELLS

Dr. SCOTT P. SELLS este profesor de asistenta sociala la Savannah State University, SUA, si directorul Institutului Familiei din Savannah, Georgia. Are o experienta indelungata de educatie a copiilor dificili, a lucrat drept consultant al Departamentului de Justitie Juvenila american, conduce seminarii pe tema dezvoltata in precedenta sa carte, Treating the Tough Adolescent, si a conceput un program educational pentru parinti si adolescenti, intitulat la fel ca acest volum. Mai multe detalii despre activitatea autorului pot fi gasite pe internet la www.difficult.net.