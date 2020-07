O carte fundamentala pentru antreprenori

​Ghid practic

Personal MBA explica unele concepte precum:

LEGEA DE FIER A PIETEI: motivele pentru care orice afacere este limitata de marimea si calitatea pietei pe care incearca sa o serveasca si de modul in care poti gasi piete mari si generoase.

CELE 12 FORME DE VALOARE: produsele si serviciile sunt doar doua dintre cele douasprezece cai de a crea valoare pentru clientii tai.

PRINCIPIUL INCERTITUDINII PRETURILOR: toate preturile sunt maleabile. Cresterea preturilor este cea mai buna cale de a creste dramatic profitabilitatea, atat timp cat stii cum sa sustii pretul pe care il ceri.

4 METODE DE MARIRE A VENITURILOR: exista doar patru cai prin care o afacere poate castiga bani. Stii care sunt ele?

Liderii adevarati nu sunt creati de facultatile de afaceri, ci de ei insisi, cand cauta cunostintele, competentele si experienta de care au nevoie pentru a reusi. Citeste aceasta carte si vei invata principiile pentru care majoritatea oamenilor de afaceri profesionisti au nevoie de o viata de esecuri si de reusite pentru a le stapani.

Pune aceasta carte la categoria Nu exista scuze. Dupa ce o vei citi, nu vei mai putea sa le spui altora ca nu esti destul de inteligent, destul de perspicace sau destul de invatat pentru a reusi sa faci lucruri care conteaza. Josh te indruma intr-un tur valoros al ideilor-cheie din lumea afacerilor. — Seth Godin, autorul cartilor Asta inseamna marketing, Triburi si Linchpin

O capodopera. Aceasta este cartea fundamentala pe care o recomand tuturor persoanelor interesate de afaceri. O prezentare generala extraordinara a tuturor lucrurilor pe care trebuie sa le stii. Acopera toate elemente de baza si evita termenii la moda si detaliile inutile. Unul dintre cele mai insufletitoare texte pe care le-am citit in ultimii ani. — Derek Sivers, fondator CDbaby.com si sivers.org si autorul cartii Orice iti doresti

Obtinerea unui master in administrarea afacerilor este o alegere costisitoare, aproape imposibil de justificat, indiferent de starea economiei. Pana si universitatile de elita precum Harvard si Wharton ofera programe invechite si lipsite de originalitate, care te invata mai mult despre prezentari PowerPoint si modele financiare inutile decat despre lucrurile de care ai nevoie pentru a conduce o afacere reala. Poti obtine rezultate mai bune (si poti economisi sute de mii de dolari) daca sari cu totul peste masteratul de administrarea afacerilor.

Josh Kaufman a creat PersonalMBA.com ca alternativa la inutilitatea masteratelor de afaceri. Blogul sau a adus in fata a sute de mii de cititori cele mai bune carti de afaceri si cele mai importante concepte de afaceri din toate timpurile. Acum, el impartaseste elemente esentiale de antreprenoriat, marketing, vanzari, negociere, operatiuni, productivitate, designul sistemelor si multe altele, intr-un singur volum cuprinzator. Personal MBA distileaza cele mai valoroase lectii de afaceri in modele mentale memorabile si simple, care pot fi aplicate provocarilor din lumea reala.

Josh Kaufman e unul dintre cei mai importanti 100 de autori de carti de afaceri din lume si a fost plasat de Amazon.com pe primul loc in topul scriitorilor de bestselleruri din domeniul afacerilor si al finantelor. Discursul sau TEDx despre Primele 20 de ore a fost vizionat de peste 5 milioane de ori in toata lumea, ajungand top 10 cele mai vizioante videoclipuri TEDx si in top 100 cele mai vizionate discursuri TED publicate pana in prezent.

Cercetarile sale au fost prezentate de The New York Times, BBC, The Wall Street Journal, The Fortune, Forbes, Time, Business Week, Wired si CNN. A tinut discursuri la Universitatea Stanford, la Google si la IBM. In 2013, revista Forbes a mentionat JoshKaufman.net printre „Cele mai bune 100 de site-uri pentru antreprenori”.