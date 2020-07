O pledoarie convingatoare pentru cultivarea ineficientei

Recomandare de lectura

Nenumarati experti sustin ca oricine doreste sa-si dezvolte o abilitate, sa cante la un instrument ori sa ajunga in elita sferei sale de activitate trebuie sa inceapa devreme, sa se concentreze intens si sa acorde exercitiului metodic cat mai multe ore cu putinta. Daca te pregatesti superficial sau daca amani startul, nu-i vei ajunge nicicand din urma pe cei care au plecat devreme.

Dar o analiza mai atenta a studiilor despre performerii din varful elitei mondiale, de la sportivi profesionisti pana la ilustri laureati ai Premiului Nobel, arata ca specializarea timpurie reprezinta exceptia, nu regula. Provocatoare, riguroasa si captivanta, Range prezinta o pledoarie convingatoare pentru cultivarea activa a ineficientei. Ratarea unui test este cea mai buna cale de a invata. Cei care abandoneaza frecvent un domeniu de activitate sfarsesc prin a se bucura de cele mai satisfacatoare cariere.

Inventatorii cu cel mai mare impact jongleaza cu mai multe domenii in loc sa aprofundeze cunostintele dobandite intr-unul singur. Pe masura ce expertii se rezuma la specialitatile lor, timp in care computerele stapanesc tot mai multe dintre abilitatile candva rezervate indivizilor hiperspecializati, oamenii care au o viziune larga si care cauta experiente si perspective diverse vor avea succese tot mai semnificative.

David Epstein i-a examinat pe cei mai reputati sportivi, artisti, muzicieni, inventatori si oameni de stiinta. In acest fel a descoperit ca, in cele mai multe domenii – indeosebi in cele complexe si imprevizibile –, generalistii, nu specialistii, au cele mai mari sanse sa exceleze. Deseori se intampla ca generalistii sa-si descopere calea tarziu si sa jongleze cu numeroase preocupari in loc sa se limiteze la una singura. de asemenea, ei sunt mai creativi, mai agili si mai capabili sa vada conexiuni pe care colegii lor mai specializati nu le sesizeaza.

Prea multa vreme am crezut intr-o singura cale spre excelenta. Incepe devreme, specializeaza-te repede, tinteste eficienta. Dar in aceasta carte David Epstein arata ca drumul spre excelenta arata cu totul altfel in majoritatea domeniilor. Exploreaza in toate directiile, traieste nenumarate experiente, fa ocoluri si experimenteaza fara odihna. Range este o carte actuala si importanta, o lectura esentiala pentru manageri, parinti, antrenori si pentru toti oamenii preocupati de imbunatatirea performantei. — DANIEL H. PINK, autorul cartilor Cand, Drive si A vinde e omeneste

Din motive pe care nu le pot explica, David Epstein reuseste sa ma faca sa savurez pe deplin experienta de a mi se spune ca tot ceea ce am crezut despre ceva era gresit. Range m-a incantat. — MALCOLM GLADWELL, autorul cartilor De vorba cu necunoscuti, Exceptionalii si The Tipping Point





Vreau sa daruiesc Range fiecarui pusti fortat sa ia lectii de vioara, dar care ar dori sa invete sa bata la tobe; fiecarui programator care viseaza in secret sa devina psiholog; oricui doreste ca oamenii sa prospere intr-o era a robotilor. Range este plina de surprize si de speranta, un ghid de supravietuire in secolul XXI. — AMANDA RIPLEY, autoarea cartii Cei mai destepti copii din lume



David Epstein a fost reporter de investigatii si stiinta la ProPublica si editorialist la Sports Illustrated. Aici s-a remarcat in calitate de coautor al unui articol care dezvaluia ca jucatorul de baseball Alex Rodriguez de la echipa Yankees isi administrase steroizi.

Activitatea lui publicistica a fost premiata de mai multe organizatii, fiind inclus in antologia Best American Science and Nature Writing. Articolul sau „Following the Trail of Broken Hearts”, avand ca subiect moartea subita prin stop cardiac a sportivilor, a fost inclus de absolventii facultatii de jurnalism de la Universitatea Columbia printre cele mai bune articole publicate in ultima suta de ani.

David detine doua masterate, unul in stiinta mediului, celalalt in jurnalism, a lucrat ca cercetator in ecologie in zona arctica, a studiat geologia si astronomia cand a locuit in Desertul Sonoran si s-a angajat sa lucreze pe un vas de cercetari seismologice la scurt timp dupa ce nava a fost atacata de pirati.

David face cu placere voluntariat pentru Pat Tillman Foundation si Classroom Champions. Alergator pasionat, a detinut un record al Universitatii Columbia si a fost de doua ori campion al competitiei NCAA All-East la proba de 800 de metri.

Range nu este singura sa carte care a ajuns #1 in topul New York Times bestseller, de aceasta performanta a avut parte si debutul lui, The Sports Gene.