Roger Federer. Biografia

​Recomandare de lectura

Australian Open 2017 – Roger Federer ridica mainile in aer victorios, dupa ce a transformat uluitor cea de-a doua minge de meci impotriva lui Rafael Nadal, adaugandu-si astfel in palmares al 18-lea titlu de Mare Slem. Poate parea un triumf intre multe altele, dar pentru geniul tenisului reprezinta apogeul unei reveniri legendare.

La 35 de ani, recordmenul de la Wimbledon se intoarce spectaculos dupa o pauza de sase luni si ii contrazice ferm pe expertii care deja ii anuntau retragerea. Este unul dintre acele momente speciale marca Federer cu care sportivul continua sa-si uimeasca placut fanii. Pentru a intelege fenomenul Federer trebuie sa privim in spatele acestor momente, la povestea de succes a unui tanar elvetian care se transforma dintr-un talent extraordinar, dar cu toane, intr-unul din cei mai de succes tenismeni ai tuturor timpurilor si intr-un model de stil recunoscut la nivel mondial.

René Stauffer l-a insotit indeaproape pe Federer inca de la varsta de 15 ani si contureaza cu multa sensibilitate cele mai importante momente din cariera sportivului. De la modelele care i-au marcat adolescenta la ascensiunea razanta in topurile tenisului mondial si pana la implicarea sociala a familistului Federer – o carte unica, pe masura unei biografii unice.

Cartea de fata este cea de-a doua biografie pe care o scriu despre Federer. In cautarea perfectiunii a fost publicata initial in 2006, dupa care i-au fost aduse multiple adaugiri, a fost tradusa si redactata in multe limbi. Aceasta se sfarseste dupa cel de-al 17-lea titlu de Mare Slem (Wimbledon, 2012) – cu cat trecea timpul, cu atat era mai clar ca urmatorul capitol important urma sa fie retragerea.

Dar probabil ca si zeii tenisului au fost impresionati de tenacitatea lui Federer. Asa ca, la varsta la care altii se retrasesera de mult, i-au daruit o revenire cum nici el nu si-ar fi imaginat-o. I-au permis sa se bucure inca o data de succese de basm si sa rescrie, din nou, istoria tenisului. Astfel mi-au dat si mie pretextul si motivatia de a rescrie de la zero biografia lui Federer. Mi-a fost clar ca nu imi vor ajunge unul sau doua capitole suplimentare daca vreau sa-i surprind cariera, viata si importanta in tenis asa cum merita. Mult prea multe se intamplasera in mai bine de zece ani. Le vedeam mult mai clar acum. Mult prea frumoasa si magica fusese povestea revenirii sale. — RENÉ STAUFFER

Roger Federer, „gentlemanul din tenis” (NZZ) nu este doar unul dintre cei mai de succes tenismeni ai tuturor timpurilor, ci si o persoana implicata social si un om extrem de atent cu viata privata. René Stauffer este unul dintre putinii jurnalisti care a avut acces direct la „planeta Federer”. I-a fost alaturi si in 2016, cand sportivul si-a intrerupt abrupt sezonul, dar si cand a depasit criza si a castigat Australian Open, o jumatate de an mai tarziu. Stauffer descrie cu precizie ce oameni, antrenori si mentori au fost esentiali pentru aceasta cariera de exceptie si cum va dainui influenta lui Federer pe teren, dar si in afara acestuia, dupa ce sportivul isi va incheia cariera.



Roger Federer este cel mai bun jucator pe care l-am cunoscut in peste 40 de ani de tenis. — JOHN McENROE



Rene Stauffer si-a petrecut copilaria si adolescenta in Weinfelden TG. Scrie despre tenis inca din 1981 si este redactor sportiv la Tages-Anzeiger si Sonntags-Zeitung. A urmarit indeaproape cariera lui Federer inca de la inceput si a publicat in 2007, la Editura Pendo, o prima biografie despre fenomenul Federer, In cautarea perfectiunii (Editura Publica, 2014). Ii cunoaste personal pe Roger Federer si pe cei din echipa acestuia.