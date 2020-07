​Recomandare de lectura

Cel mai mare expert mondial in formarea obiceiurilor iti arata cum poti dobandi o viata mai fericita si mai sanatoasa: incepand cu pasi mici.

„Ce am invatat despre comportament de la BJ Fogg a fost esential pentru cariera mea." — MIKE KRIEGER, cofondator Instagram

MIT: Schimbarea e grea.

REALITATE: Schimbarea poate fi usoara daca aplici etapele Designului Comportamental.

BJ FOGG si-a propus sa-ti schimbe viata. Si sa revolutioneze modul in care gandim comportamentul uman. Bazandu-se pe douazeci de ani de cercetare si pe experienta dobandita in cariera sa de coach — in care a oferit consiliere pentru peste 40 000 de persoane —, Fogg iti dezvaluie procesul de formare a obiceiurilor durabile. Vei descoperi idei revolutionare, care te vor ajuta sa-ti transformi viata si vei invata cum sa te bucuri de succesele tale, in loc sa te intristezi din pricina esecurilor. Daca vrei sa slabesti sau sa te relaxezi, sa dormi mai bine sau sa fii mai productiv, Obiceiuri mici. Schimbari mari te va ajuta sa-ti indeplinesti obiectivul.

BJ FOGG, PhD a pus bazele Laboratorului de Stiinte Comportamentale din cadrul Universitatii Stanford. In paralel cu activitatea de cercetare, Fogg preda mecanismele comportamentului uman specialistilor in inovare din domeniul industrial. A infiintat Academia Micilor Obiceiuri pentru a putea ajuta oameni din intreaga lume. Locuieste in California de Nord si pe insula Maui.

„Fogg explica structura micilor obiceiuri care ne definesc identitatea. Intelegerea acestor microcomportamente este esentiala pentru reusita, fie ca vrei sa slabesti, fie ca vrei sa intemeiezi o companie." — TONY FADELL, inventator al iPod-ului si coinventator al iPhone-ului