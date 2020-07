In slujba razboiului. Alianta secreta dintre astrofizica si armata

Reputatul om de stiinta american Neil deGrasse Tyson si coautoarea Avis Lang descriu pe larg felul in care metodele si instrumentele astrofizicii au fost utilizate in slujba razboiului de-a lungul anilor.



Extrem de provocator si bine documentat, volumul de fata studiaza aceasta simbioza de la primele incercari de navigatie celesta si pana la tehnicile de recunoastere militara prin satelit din prezent, dezvaluind legatura stransa dintre stiinta, tehnologie, industrie si puterea politica. Milioanele de fani ai lui Tyson vor avea ocazia sa descopere inca o fateta a modului in care universul ne modeleaza viata si lumea.

„Arhimede si Leonardo au lucrat pentru armatele statelor in care traiau, iar cand s-a inventat telescopul, el a devenit in scurta vreme un instrument de razboi. De ce au astrofizicienii slujbe? se intreaba Tyson si Lang. Cartea de fata ofera un raspuns amplu, care te poarta din Antichitate pana la programul Apollo si la Razboiul din Irak. O lectura captivanta, plina de povesti uimitoare." — John C. Mather, fizician laureat al Premiului Nobel

„Bazata pe o cercetare minutioasa si beneficiind de o scriitura alerta, In slujba razboiului prezinta relatia indelungata si incalcita dintre astronomie si puterea politica. Profunda si edificatoare." — Washington Post

„O fascinanta panorama asupra aliantei trainice dintre astrofizica si armata, de la greci si Galileo pana la drone si GPS." — Science

„Un triumf! O excelenta istorie a mileniilor de razboaie si cuceriri ale omenirii, menita sa le arate nu doar astrofizicienilor, ci noua, tuturor, ca stiinta nu are niciodata un drum separat de restul societatii." — New York Times Book Review

„Tyson si Lang demonstreaza — fara niciun fel de menajamente — ca privitul stelelor a fost dintotdeauna atat stiinta «pura», cat si un instrument al razboiului. " — Nature

Neil deGrasse Tyson (n. 1958) este unul dintre cei mai cunoscuti astrofizicieni americani. Este cercetator asociat in cadrul Departamentului de astrofizica al Muzeului American de Istorie Naturala si directorul Planetariului Hayden. De asemenea, este gazda emisiunii TV StarTalk si a publicat numeroase lucrari de specialitate, printre care Space Chronicles, Origins si The Pluto Files.



De acelasi autor, la Editura Trei au aparut Astrofizica pentru cei grabiti si Moartea intr-o gaura neagra si alte dileme cosmice, iar la Editura Pandora M, Astrofizica pentru copii grabiti.



Avis Lang este licentiata in literatura a Universitatii Michigan, unde si-a obtinut si masterul in istoria artei. In prezent, este cercetatoare asociata la Planetariul Hayden. In 2013, a publicat Somehow, Someday: Prospects for Spacefaring, un e-book dedicat celor care vor sa se familiarizeze cu explorarea spatiala. Colaboreaza cu Tyson din 2002.