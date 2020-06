Daca ti-ai putea alege de la viata orice lucruri iti doresti, care ar fi acestea?

Recomandare de lectura

Descoperirile din domeniul neurostiintelor ne dovedesc ca putem sa ne schimbam modul de functionare a creierului.

Creierul tau are peste 86 de miliarde de neuroni, fiecare dintre acestia fiind pregatit sa poarte raspunsurile tale catre lumea inconjuratoare. Dar oare mintea ta se concentreaza pe cele mai profunde dorinte si valori proprii sau functioneaza pe pilot automat?

Tara Swart este convinsa ca toti avem puterea de a trai vietile pe care ni le dorim. Acest lucru este posibil deoarece lucrurile la care aspiram – sanatatea, fericirea, bogatia, dragostea – nu sunt determinate de forte misterioase, ci de abilitatea noastra de a gandi, de a simti si de a actiona. Cu alte cuvinte, de creierul nostru.

Sursa se bazeaza pe ultimele descoperiri din neurostiinte si te ajuta sa deblochezi puterea lucrului incredibil si complex care este intregul tau creier. Vizualizandu-ti intentiile, intelegand cum poti atrage lucrurile pe care ti le doresti cu adevarat si devenind constient de caile urmate de propria minte, ai posibilitatea sa traiesti cu adevarat, plin de indrazneala si fara regrete.

Apeleaza la Sursa si elibereaza-ti acum adevaratul potential.

Dr. Tara Swart, specialist in neurostiinte recunoscut la nivel mondial, ne demonstreaza cum putem sa valorificam acest potential pentru a ne transforma modul de gandire, pentru a atrage asupra noastra ceea ce ne dorim si pentru a profita de oportunitatile care trec zilnic pe langa noi. Secretul nu are legatura cu forte misterioase, ci cu puterea incredibila a Sursei.

Tara Swart, doctor in neurostiinte si fost psihiatru, este lector senior la MIT Sloan si King's College, Londra, consultant in domeniul managementului pentru unii dintre cei mai respectati lideri din media si business si coautor al premiatei carti Neuroscience for Leadership.

O pasioneaza sa-i invete pe altii cum sa aplice lectii din domeniul stiintei cognitive pentru a-si imbunatati vietile cotidiene.