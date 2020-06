Balcanii. Nationalism, razboi si Marile Puteri 1804–2012

​Recomandare de lectura

Aceasta remarcabila si plina de viata istorie a geopoliticii balcanice, ce demareaza cu inceputul secolului al XIX-lea, le ofera cititorilor cadrul istoric esential pentru a intelege tabloul evolutiilor dramatice dintr-o zona sfasiata de conflicte. Nicio alta carte nu acopera atat de exhaustiv intreaga regiune, nu ofera perspective atat de profunde asupra surselor violentelor locale si nu explica atat de graitor originile aparitiei statelor moderne din zona: Serbia, Croatia, Bosnia, Grecia, Bulgaria si Romania. Totodata, lucrarea exploreaza relatia, adesea dezastruoasa, dintre Balcani si Marile Puteri, ridicand ingrijoratoare semne de intrebare cu privire la interventiile occidentale, mai vechi sau mai noi.

„Misha Glenny este cel mai intelept si patrunzator dintre toti jurnalistii care s-au ocupat de aceasta parte a Europei in ultimele doua decenii... Aceasta este o carte construita pe un proiect enorm de ambitios, dar este cartea de care deopotriva Europa si America au nevoie." – Neal Ascherson, The Observer

„...o carte de istorie pe intelesul tuturor, in spiritul scolii lui Norman Davies, conceputa pe o scara panoramica, extrem de accesibila, strabatuta de muzica trecutului. Punctele sale forte sunt forta evocarii, detaliul fascinant si amplitudinea narativa. O realizare de exceptie." – Timothy Garton Ash, The Mail on Sunday

„Captivanta... Cartea lui Glenny ar trebui sa fie lectura obligatorie pentru toti cei care doresc sa afle despre problematica regiunii." – Jonathan Eyal, The Irish Times

In aceasta celebra istorie a Balcanilor, devenita carte de referinta in domeniu, Misha Glenny investigheaza cauzele varsarilor de sange, ale conflictelor si fervorii nationaliste care au ajuns sa defineasca perceptia noastra despre flancul estic al Europei. El dezvaluie cum popoare considerate a fi dusmani implacabili au format, de-a lungul secolelor, aliante surprinzatoare, contrazicand astfel teoria conform careia conflictele din Balcani sunt produsul ineluctabil al unor vechi resentimente. Relatia dintre Balcani si restul Europei este si ea scrutata intransigent, interventiile occidentale relativ recente intrand, la randul lor, sub vigilenta lupei analizei. Adusa la zi, pentru a include ciocnirile brutale din Kosovo si Macedonia, escaladarea crimei organizate in regiune, ascensiunea Turciei si drumul dificil catre integrarea europeana, Balcanii ramane un studiu fundamental, inegalabil, al celei mai complexe si mai putin intelese regiuni din Europa.

Misha Glenny s-a nascut in 1958 si a studiat la Universitatea din Bristol si Universitatea Carolina din Praga. Reportajele sale despre caderea comunismului in 1989-1990 au fost extrem de apreciate si au dus la scrierea primei sale carti, The Rebirth of History. In timpul crizei iugoslave de la inceputul anilor ’90, a fost corespondent al postului BBC pentru Europa Centrala. In 1993, a fost distins cu Premiul Sony pentru relatarile sale din Iugoslavia, iar cartea sa The Fall of Yugoslavia (1993) a primit Premiul Clubului Corespondentilor de Presa Strani pentru Cea Mai Buna Carte de Afaceri Externe.

Printre alte lucrari semnate de autor se numara McMafia: Journey through the Global Underworld si DarkMarket: Cyberthieves, Cybercops, and You. Glenny a colaborat la numeroase publicatii prestigioase din Europa, America de Nord, Africa si Asia si a sustinut conferinte in intreaga lume, mai recent ca profesor invitat la Universitatea Columbia.