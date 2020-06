Cum sa iei decizii mai bune cu ajutorul modelelor mentale

​Recomandare de lectura

Supergandire este un ghid distractiv si inspirat ilustrat, care cuprinde orice model mental de care ai putea avea nevoie vreodata. Cum te pot ajuta modelele mentale? Iata doar cateva exemple...

* Daca te simti coplesit de o lista de sarcini care pare sa tot creasca, s-ar putea sa ai nevoie de matricea decizionala Eisenhower pentru a le prioritiza.

* Foloseste modelul celor „5 de ce” pentru a intelege mai bine motivatiile oamenilor sau pentru a ajunge la cauza unei probleme.

* Inainte de a trage concluzia ca un coleg incearca sa te saboteze cand iti da planurile peste cap, apeleaza la briciul lui Hanlon pentru o explicatie alternativa.

* Ti s-a intamplat vreodata sa stai pana la capat la un film prost doar pentru ca biletul a fost scump? Ei bine, e posibil sa fi cazut prada erorii costurilor nerecuperabile.

* Stabileste evenimente de fortare, cum ar fi scurte sedinte periodice sau termene limita, pentru a favoriza schimbarile care doresti sa se produca.

In concluzie, data viitoare cand te afli in fata unei decizii dificile sau cand incerci sa intelegi o situatie complexa, lasa Supergandirea sa-ti reformeze mintea cu ajutorul modelelor mentale.

In efortul lor de a-si croi drum prin complexitate si de a separa ideile bune de cele gresite, cele mai luminate minti implicate in rezolvarea problemelor, cei care se ocupa de elaborarea predictiilor si factorii de decizie din intreaga lume recurg la un set de cadre de interpretare si la scurtaturi mentale. Ele poarta numele de modele mentale, iar in aceasta antologie inteligent ilustrata vei avea prilejul sa inveti despre nenumarate modele de acest fel.

O carte antrenanta, cu un ritm alert, plina de informatii utile in fiecare pagina. Mi-as fi dorit sa o fi avut cu mult timp in urma! - Annie Duke, autoarea cartii Thinking in Bets



Gabriel Weinberg a studiat fizica la MIT si are un master in tehnologie si politici publice de la aceeasi universitate. The Washington Post si Fast Company au publicat articole despre el si compania sa, DuckDuckGo, si este citat cu regularitate in publicatii de top precum The New York Times si The Wall Street Journal. Din 2008, el a transformat DuckDuckGo dintr-un business finantat din fonduri proprii, cu sediul in pivnita prafuita a locuintei sale, in unul cu venituri de peste 25 de milioane de dolari si cu 50 de angajati aflati pe mai multe continente.

Apare frecvent si in postura de comentator la CNN, CNBC si CBS. Locuieste impreuna cu sotia sa, Lauren McCann, si copiii lor in Valley Forge, PA si poate fi urmarit pe Twitter la @yegg.

Lauren McCann este statistician si cercetator. A petrecut aproape un deceniu la GlaxoSmithKline, unde a proiectat si a analizat studii clinice, si a scris numeroase articole in reviste medicale, inclusiv in New England Journal of Medicine. Detine un doctorat in cercetare operationala si o diploma universitara in matematica, ambele de la MIT.