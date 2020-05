Economia in vremea coronavirusului. Ghid de bune practici pentru antreprenori si politicile publice

​Recomandare de lectura

Aceasta carte propune un set de bune practici pentru antreprenori si politicile publice in vederea supravietuirii in conditii de criza. Desi a fost scrisa la varful impactului epidemiologic si economic provocat de pandemia de COVID-19, masurile propuse sunt aplicabile in orice recesiune, indiferent de natura acesteia. Utilitatea ei in orice criza financiara rezida in similitudinile dintre acestea in ceea ce priveste efectele negative cauzate companiilor: scaderea vanzarilor, incasarea tardiva a facturilor, vanzarea lenta a stocurilor, dificultatile in obtinerea finantarii si foarte multe incertitudini.

Economia in vremea coronavirusului este structurata pe trei momente ale evolutiei mediului de afaceri din economia romaneasca – trecut (2010-2019), prezent (2020) si viitor (2021-2030) – si propune 60 de tehnici practice pentru ca antreprenorii si guvernantii sa ia impreuna cele mai bune decizii. Tehnicile referitoare la trecut sunt necesare pentru cresterea imunitatii inainte de impact. Obiectivul masurilor propuse pentru prezent se refera la supravietuirea in timpul crizei. Cele mai bune practici propuse pentru viitor se refera la accelerarea relansarii si la consolidarea unei dezvoltari durabile pe termen lung.

In cei 15 ani de experienta in managementul riscului afacerilor, autorul a intalnit peste 1.000 de antreprenori din toate domeniile de activitate, tinand discursuri si prezentari despre evolutia mediului de afaceri la peste 100 de conferinte de business. Experienta sa este sintetizata in cartea de fata, a carei misiune este clara: sa salveze cat mai multe companii si locuri de munca.

Un imbold la actiune, imediat, acum! Citeste aceasta carte! Informatiile statistice inteligent combinate pe care le contine iti vor clarifica optiunile. Ca antreprenor, tu trebuie sa vezi oportunitatile acolo unde toti ceilalti vad numai primejdii. — Dan Sucu, fondator si CEO Mobexpert

In plin necunoscut suntem dominati de emotii – nu cel mai bun sfetnic. De aceea este critic sa punem in mod constructiv expertiza la un loc de frunte. Nu adevarul unic, ci expertiza. Cheia de rezistenta a unei abordari sustenabile nu poate fi decat invatarea; din ceea ce ni se intampla, din ceea ce ni s-a intamplat si din ideile indraznete care circula in momente de cumpana. Iancu Guda este probabil cel mai prolific promotor al acestei invatari. Un mare castig pentru Romania. — Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana

In vremuri tulburi, deciziile ar trebui luate pe baza informatiilor clare, relevante, bazate pe date – informatii sintetizate excelent in aceasta carte. — Iulian Stanciu, CEO eMAG

Iancu vine mereu cu informatii si perspective noi, argumentate si impartiale. Este unul dintre putinii autori pe care ii citesc in permanenta. — Mihai Purcarea, CEO BRD Asset Management

IANCU GUDA este Director General al Coface Credit Management Services, unde este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii si unde a acumulat o experienta de peste 15 ani privind managementul riscului de credit. De asemenea, este Lector Asociat si preda cursuri de Risk Management la Academia de Studii Economice. Din 2013 este Lector Asociat la Institutul Bancar Roman, unde preda cursuri de analiza financiara avansata si finante corporative in cadrul programului CEFA. In 2017, Iancu Guda a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru pozitia de Administrator Independent in Consiliul de Administratie al BRD Asset Management.

In 2010, dupa absolvirea Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori a Academiei de Studii Economice, Iancu Guda a finalizat cu succes programul DOFIN – Centru de Excelenta European, in 2016 a parcurs toate cele trei niveluri de certificare CFA si in prezent detine autorizatia de formator autorizat al Autoritatii Nationale pentru Calificari. In noiembrie 2014 incepe cursurile EMBA Sheffield University, pe care le finalizeaza cu un calificativ cu distinctie in 2016, fiind singurul castigator al bursei integrale la nivel national.

Din martie 2012 este membru activ al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si preia responsabilitatea de vicepresedinte pentru perioada 2014-2016, urmata de mandatul de presedinte al Consiliului Director al AAFBR pentru perioada 2016-2020. Este autorul cartii De ce esueaza companiile? (Editura Publica, 2018). Ii poti urmari activitatea pe iancuguda.ro.