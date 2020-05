De ce educatia moderna nu ne invata sa gandim cu propria minte

Atat de multe carti, aplicatii, cursuri si scoli concureaza pentru a ne capta atentia, astfel incat problema nu este lipsa oportunitatilor de a ne ascuti mintile, ci faptul ca avem de ales intre atat de multe optiuni. Cu toate acestea, cu peste doua mii de ani in urma, cel mai mare ganditor din Grecia Antica descoperise deja schita mintii omenesti. Chiar daca ultimele descoperiri din stiintele cognitive confirma ca aceasta schita ne slefuieste capacitatea de a construi rationamente, subtilitatea gandirii si abilitatea de a gandi cu propriile minti in diferite modalitati, intre timp am inlocuit-o cu o conceptie simplista si seducatoare despre inteligenta, educatie si minte.

Condensand aceasta schita in sase „secrete”, Craig Adams scoate la iveala tiparele subiacente ale oricarei discutii si dispute pe care le-am purtat vreodata si ne arata cum sa fim deopotriva mai greu de manipulat si mai abili de acum incolo – indiferent de subiect.

Ce-ar fi daca inteligenta n-ar fi doar un lucru cu care ne-am nascut?

Ce-ar fi daca sase idei ar schimba modul in care gandim?

Un ghid al principiilor fundamentale de rationament, care va schimba modul in care gandim. Cele sase secrete ale inteligentei este un instrument esential in orice dezbatere politica, discutie filosofica sau disputa in familie.

Combinand filosofia aristoteliana cu stiinta cognitiva revolutionara si cu opinia conform careia educatia moderna nu ne invata sa gandim cu propria minte, Cele sase secrete ale inteligentei ne arata ce ne lipseste pentru a avea o minte mai ascutita si mai deschisa.

Schimba modul in care gandesti despre gandire!

Craig Adams a studiat lingvistica si limbile moderne la Oxford. A fost redactor de nonfictiune inainte de a deveni profesor. Deziluzionat de obligatia de a respecta un curriculum care ii invata pe studenti totul, mai putin cele mai importante idei, a renuntat la cariera didactica pentru a scrie aceasta carte. Locuieste la Londra.