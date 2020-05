10-lucruri-de-care-au-nevoie-fetele-ca-sa-creasca-puternice-si-libere

„Daca ai fete, trebuie sa citesti aceasta carte. Te va ajuta sa alegi cea mai buna cale pentru a-ti creste fiica.“ –The Sunday Times

Sa cresti o fata este o provocare. In ziua de azi – mai mult ca oricand – exista numerosi factori care rapesc ani buni din copilaria unei fete si o pot transforma intr-o adolescenta si, ulterior, intr-o femeie neimplinita si nefericita. Internetul, mass-media si intreg mediul inconjurator au o influenta decisiva asupra copiilor si le pot distruge viata daca parintii nu sunt pregatiti sa-i protejeze.

Aceasta carte propune 10 elemente-cheie, testate pe sute de parinti din intreaga lume, care te vor ajuta sa le oferi fetelor tale sansa sa creasca in siguranta si sa porneasca cu bine in viata. Renumitul psiholog Steve Biddulph ofera in acest volum exceptional nu doar informatii pretioase, ci si o experienta interactiva. Intrebarile si testele te vor ajuta sa identifici ce este unic la familia ta si la fetele tale; cu ajutorul lor vei afla ce trebuie sa faci ca sa fii parintele de care copila ta are nevoie. Aceasta nu e doar o carte. Este un strigat de lupta. Trebuie sa lupti daca vrei ca fiica ta sa aiba o copilarie fericita si sa ajunga o femeie extraordinara. Vei descoperi in aceste pagini armele de care ai nevoie.

Steve si Shaaron Biddulph se numara printre cei mai iubiti educatori in materie de parenting din lume. Sunt cunoscuti pentru onestitatea dezarmanta, pentru umorul si simtul practic care caracterizeaza atat cartile lor, cat si emisiunile live. Pe langa cartea de fata, sotii Biddulph au mai scris impreuna The Complete Secret of Happy Children, The New Manhood, Raising Boys (Cum sa ne crestem baietii, Humanitas, 2015), Raising Girls (Cum sa ne crestem fetele, Humanitas, 2015) si 10 Things Girls Need Most. Aceste carti au fost traduse in 32 de limbi si au fost vandute in peste patru milioane de exemplare. Steve si Shaaron au doi copii mari, iar in prezent traiesc pe coasta Tasmaniei, alaturi de nelipsitii wombati.