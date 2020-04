Retete de jocuri. De ce si cum sa te joci cu copilul tau

Recomandare de lectura

Saptamanile de stat in casa ofera ocazia excelenta pentru a (re)gasi placerea jocului impreuna cu copiii. Multi dintre noi consideram ca parentajul tine numai de temele pentru acasa, de chestiunile organizatorice si de antrenamentele de fotbal si nu gasim prea multa bucurie in legaturile noastre de familie.

Retete de jocuri a fost laureata cu Medalia de aur a NAPPA (National Parenting Publications Awards) in anul 2001.

In aceasta carte, Lawrence Cohen ii incurajeaza pe parinti sa lase seriozitatea deoparte, pentru a-si regasi copilul, si apoi demonstreaza concret cum se poate face acest lucru. Potrivit autorului, copiii de toate varstele au permanent nevoie de legaturi apropiate, de sentimentul sigurantei si de atasament, iar interactiunea prin joc cu parintii lor este o cale importanta de a dezvolta legaturi de acest fel.