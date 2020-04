Cum sa cresti un baiat. Puterea legaturilor afective in cresterea unor barbati de nadejde

​Recomandare de lectura

In salile de clasa, in sanul familiilor, la antrenamentele sportive, in „fratiile" studentesti si in gastile de cartier, baietii sunt adesea modelati dupa un tipar al masculinitatii traditional, rigid si mai cu seama falimentar pentru societatea de azi, marcata de schimbari profunde la nivelul relatiilor de gen si al pietei locurilor de munca.

Avand in spate trei decenii de studii si de consiliere psihologica si educationala, Michael Reichert explica in ce fel acele imperativele care le cer baietilor sa se poarte cu stoicism, "ca niste barbati adevarati", pot conduce de fapt la furie, izolare, rebeliune si chiar la comportamente distructive. Esenta schimbarii la nivel cultural si educational consta in felul in care parintii, educatorii si antrenorii vor reusi sa asigure un echilibru la nivelul dezvoltarii sociale si afective a baietilor.

In acest sens, cartea arata, pas cu pas, in ce fel baietii trebuie ascultati si observati necritic, cum pot fi ajutati sa dezvolte legaturi profunde cu profesorii, antrenorii sau cu alte modele de rol, dar si cum pot fi incurajati sa vorbeasca deschis despre sentimentele pe care le au fata de celalalt sex. Parintii vor putea invata cum sa sustina cauza fiilor lor (mai ales cand nu se supun stereotipurilor de gen), cum sa mentina o relatie autentica ce le asigura conturarea unei identitati solide si cum sa-i incurajeze sa-si exprime emotiile si sa-si dezvolte o autonomie sanatoasa.

Michael C. Reichert, psiholog clinician si cercetator, este directorul fondator al Centrului pentru Studiul Vietii Baietilor si Fetelor din cadrul Universitatii din Pennsylvania.