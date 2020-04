Jocul infinit: cum te descurci intr-o lume in continua schimbare

​Recomandare de lectura

Nu putem alege jocul. Nu putem alege regulile. Putem alege doar cum jucam. Cum poti castiga un joc care nu are final? Potrivit lui James P. Carse, jocurile finite au jucatori cunoscuti, reguli fixe si un punct final clar. Invingatorii si invinsii sunt usor de identificat, ca intr-un meci de fotbal sau de sah.

In jocurile infinite, cum ar fi afacerile, politica sau viata insasi, jucatorii vin si pleaca, regulile sunt schimbatoare si nu exista un punct final definit. Intr-un joc infinit nu exista invingatori sau invinsi. Nu exista, de exemplu, „afaceri invingatoare” sau „castigatori ai vietii”, exista doar inainte si in urma.

Pe masura ce am inteles mai bine diferenta dintre jocurile finite si cele infinite, am inceput sa vad jocurile infinite din jurul nostru. Am inceput sa vad ca multe dintre dificultatile cu care se confrunta organizatiile exista pur si simplu pentru ca liderii lor joaca intr-un joc infinit cu o mentalitate finita. Aceste organizatii tind sa ramana in urma in ceea ce priveste inovatia, efortul voluntar, starea de spirit si, in cele din urma, performanta.

In schimb, liderii care imbratiseaza o mentalitate infinita construiesc organizatii mai puternice, mai inovatoare, mai inspirate. Oamenii lor au incredere unul in celalalt si in liderii lor. Ei au rezilienta necesara pentru a prospera intr-o lume in continua schimbare, in timp ce concurentii lor se pierd pe drum. In final, ei sunt cei care ne conduc spre viitor pe noi, ceilalti.

In Incepe cu de ce am vrut sa arat de ce este valoros sa incepem cu un scop in tot ceea ce facem. In Liderii mananca ultimii am pledat pentru modul in care liderii pot construi incredere prin crearea unei Zone de siguranta. Acum, in aceasta noua carte, incerc sa ofer un cadru care sa ne ajute sa navigam mai bine prin jocul in care suntem toti jucatori: Jocul Infinit. — Simon Sinek, autorul bestsellerurilor Incepe cu de ce si Liderii mananca ultimii

Ce ma surprinde de fiecare data la cartile lui Sinek este naturaletea cu care abordeaza subiecte profunde. Totul pare evident cand il citesti. Felul in care ne propune sa ne uitam in acest moment la lumea afacerilor, ca la un joc infinit, invita la schimbarea paradigmei multor lideri, mutand atentia de la competitivitate la prosperitate. Dandu-le curaj pentru a face acest pas! — Madi Radulescu, Managing Partener MMM Consulting

Simon Sinek este un optimist convins si autorul cartilor Incepe cu de ce, Liderii mananca ultimii, Impreuna este mai bine si Descopera-ti propriul de ce.

Munca sa este dedicata misiunii de a construi o lume in care cei mai multi dintre noi sa se trezeasca inspirati, sa se simta in siguranta la locul de munca si sa se intoarca impliniti acasa, la sfarsitul zilei. Discursul sau TED, „How Great Leaders Inspire Action”, este unul dintre cele mai vizionate din toate timpurile.