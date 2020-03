Meditezi si castigi bani. Mai putin stres, mai multe rezultate

Ghid practic

„Aceasta carte iti va schimba viata!" – Dr. Mark Hyman, autorul bestsellerului Blood Sugar Solution

„Meditam ca sa ne descurcam mai bine in viata, nu ca sa ne descurcam mai bine la meditatie." – Emily Fletcher

In viata noastra cotidiana stresanta, suprasolicitanta, am ajuns sa credem ca pentru a realiza mai mult trebuie sa muncim si mai mult. In realitate, cel mai mare avantaj pe care ni-l putem oferi este o pauza mentala – cateva minute de odihna pentru corpul si creierul nostru.

Stiai ca o meditatie scurta poate oferi odihna de cinci ori mai profunda decat somnul? Practicand Tehnica Ziva descrisa in aceasta carte, vei fi mai productiv decat dupa un somn de o ora si jumatate sau dupa o ceasca de cafea.

Emily Fletcher a predat tehnici de meditatie in numeroase corporatii, inclusiv Google, Barclays Bank si Viacom, si a antrenat castigatori ai premiilor Oscar, Tony, Emmy si Grammy, puscasi marini, medici de talie internationala, CEO si sportivi profesionisti, ajutandu-i sa-si imbunatateasca concentrarea si sa-si creasca productivitatea.​

Bestseller USA Today si Publishers Weekly!

Cu ajutorul cartii Mai putin stres, mai multe rezultate putem invata sa ne reincarcam oriunde si oricand - acasa sau la birou. Tot ce ne trebuie sunt cateva minute si un scaun.

Nu este doar o carte oarecare despre meditatie. In Mai putin stres, mai multe rezultate, Emily Fletcher ne dezvaluie tainele combinatiei perfecte dintre mindfulness, meditatie si manifestare – cei 3 M – pentru cresterea performantelor personale si profesionale, claritatea mentala, sanatatea fizica, viata sexuala si somnul. Vei invata cum sa cultivi mindfulness prin exercitii scurte, dar puternice, care te vor ajuta sa nu mai irosesti timp din cauza stresului. In plus, tehnicile de manifestare te vor ajuta sa-ti clarifici obiectivele pentru viitor.

Plina de exemple ale unor transformari reale fascinante, exercitii interactive si cunostinte practice, cartea te familiarizeaza cu un program zilnic eficient si iti arata cum sa il aplici in viata de zi cu zi.

„Am intalnit mii de promotori ai meditatiei, dar Emily Fletcher iese in evidenta ca o stea stralucitoare. Modul ei de a te invata, intelectul si farmecul ridica mindfulnessul si meditatia pe noi culmi." - Vishen Lakhiani, autorul bestsellerului New York Times Codul pentru o minte extraodinara

Emily Fletcher este considerata expert in meditatia pentru performante ridicate. Inainte de a infiinta Ziva Meditation in 2011, Emily a jucat pe Broadway timp de 10 ani, dar in final a parasit scena pentru a deprinde tainele meditatiei. New York Times, Vogue, The Today Show si ABC News i-au prezentat activitatea si rezultatele. Printre cei peste 10 000 de absolventi ai cursurilor sale, se numara castigatori ai premiilor Oscar, Grammy, Emmy si Tony, precum si baschetbalisti din NBA, directori executivi de companii si antreprenori. A fost invitata sa vorbeasca despre meditatie la Google, Harvard Business School, Summit Series, Viacom si altele.