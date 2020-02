Epoca intunecarii. Cum a distrus crestinismul lumea clasica

Recomandare de lectura

„Vreme indelungata, istoria distrugerilor provocate de fanatismul crestinilor din primele veacuri a fost ocultata cu buna-stiinta. Catherine Nixey ne spune aceasta poveste a nimicirii lumii clasice, intr-o carte care a starnit o furtuna de polemici.

Epoca intunecarii ne poarta intr-o calatorie de jur imprejurul Mediteranei, de la Roma la Alexandria si din deserturile Siriei pana la Atena, demontand o traditie plina de stereotipuri si prejudecati care ii prezinta pe crestini drept victime ale persecutiilor pagane. Mutilarea statuilor, arderea marilor biblioteci, daramarea Templului lui Serapis din Alexandria, distrugerea Palmyrei, uciderea cu salbaticie a Hypatiei, actele de vandalism ale monahilor crestini, controlul totalitar asupra vietii private, interzicerea filozofiei, misoginia, intoleranta si ura fata de ceilalti sunt ipostazele mai putin cunoscute ale primelor secole de crestinism.



Epoca intunecarii scoate la iveala ce s-a pierdut odata cu victoria crestinismului. Este o carte cutremuratoare despre o epoca a distrugerii si disperarii, in care Catherine Nixey imbina cu pricepere si talent tonul serios al cercetatorului cu expresivitatea si cursivitatea jurnalistului. O carte cu adevarat provocatoare, care va pune intr-o lumina noua tot ce stim despre inceputurile crestinismului.“ – The Times

„Cu un curaj iesit din comun, Catherine Nixey reuseste sa faca lumina in povestea trista a intolerantei religioase.“ – The New York Times

Catherine Nixey provine dintr-o familie de fosti monahi. A studiat literatura clasica greaca si latina la Universitatea din Cambridge si apoi, vreme de cativa ani, a predat limbi clasice. In prezent locuieste in Londra, unde lucreaza ca jurnalist pentru The Times. Epoca intunecarii este prima ei carte. Volumul a starnit numeroase controverse, a fost deja tradus in cinci limbi si a fost distins cu premiul pentru nonfictiune al Societatii Regale de Literatura. In 2018, a fost desemnat cartea de istorie a anului de The Daily Telegraph, The Spectator, The Observer, BBC History Magazine si The New York Times.