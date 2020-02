Pamantul este plat! Cum sa ne ferim de capcanele pseudostiintei. Editie cu autograful autorului

Exista vaccinuri care provoaca autism? Sunt E-urile din alimente periculoase? Este omul creatia unei entitati divine, ori rezultatul evolutiei, cum spune Darwin? Au ajuns in realitate americanii pe Luna? Pamantul e sferic, sau plat?!

Alex Doppelgänger a scris un ghid foarte util care te invata sa navighezi in siguranta prin marea de informatii de pe internet si sa deosebesti stiinta adevarata de pseudostiinta.

Autorul iti ofera numeroase exemple pentru cele mai intalnite erori de logica pe care le faci, ca noi toti, in viata de zi cu zi, ajutandu-i astfel pe sarlatani sa te insele.



Cartea cauta sa raspunda la cateva intrebari absolut esentiale pentru cei ispititi de pseudostiinta: Ce este stiinta? De ce sa avem incredere in ea si in oamenii de stiinta? Cum ajung acestia la diverse concluzii privind lumea in care traim? Care sunt, punct cu punct, diferentele dintre stiinta si pseudostiinta?



Alex Doppelgänger are un stil simplu, colocvial, agreabil. A reusit sa transpuna felul specific de exprimare al bloggerului intr-o carte. Vorbeste pe intelesul oricui si este superconvingator.

Alex Doppelgänger (pseudonimul lui Alexandru Bogdan) s‑a nascut in 1989 la Giurgiu. A absolvit in 2011 Facultatea de Limbi Straine a Universitatii Bucuresti, Sectia de limba chineza. In 2013, in incercarea de a contracara valul de pseudostiinta si analfabetism stiintific care incepuse de ani buni sa se propage in Romania, si‑a creat un blog – alexdoppelganger.com – menit sa contribuie la educarea publicului larg prin articole agreabile, care imbina notiuni elementare de stiinta cu povesti si anecdote. Scopul autorului este sa apropie stiinta de oameni si sa arate ca aceasta poate fi inteleasa usor cu ajutorul gandirii critice si al unor cunostinte de baza. A publicat volumele: Cum se face un Univers? (2016) si Atomi si microunde. Cum stim ce stim (2017), despre astronomie si, respectiv, fizica si chimie.