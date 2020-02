Israel. Scurta istorie a unei natiuni renascute

Bazandu-se pe lecturi vaste si variate, pe documente istorice, corespondenta, interviuri si alte surse, precum si pe cunoasterea directa si profunda a Israelului, Daniel Gordis ne spune povestea unui vis devenit realitate. Cartea prezinta istoria statului Israel – de la aparitia ideilor sioniste la consolidarea lor ca ideologie si la transformarea acesteia in program de actiune, de la primele experimente la implinirea unui asemenea proiect istoric unic. Marile obstacole din perioada de inceput si crizele atat de frecvente – cu cauze externe sau interne, de la agresiunile militare la greselile politice – sunt reconstruite riguros si explicate lucid, fara menajamente.

„Gordis nu se situeaza in tabara istoricilor revizionisti care critica orice actiune israeliana si nici nu ascunde sau neaga greselile Israelului. Asa cum promite titlul, el ne ofera o istorie concisa, accesibila, care-si omagiaza subiectul fara a-l idealiza.“ – Atlanta Jewish Times

„Gordis face cronica eroismului cu care sionismul a construit, in conditii extrem de vitrege, un stat evreu democratic. Si surprinde prosperitatea economica, libertatea, efervescenta culturala care definesc astazi Israelul.“ – r

„Istoria pe care am scris-o spune povestea ideii statului evreu ‒ unde a aparut, cum a fost ea pastrata si cum s-a transformat visul in realitate…



De unde le-a venit evreilor ideea de a merge in Palestina si de a construi acolo o tara? De ce insistau sionistii ca tara lor trebuie sa fie neaparat in Palestina? Cand si de ce a inceput lumea sa sprijine aceasta idee? Cum au reusit oamenii ‒ proveniti in majoritatea lor din tari nedemocratice ‒ sa construiasca o democratie care a functionat admirabil de la inceputurile ei? De ce par israelienii atat de vehement si fara de speranta dezbinati in legatura cu atat de multe chestiuni? De ce comunitatile evreiesti din Israel si America au avut atata vreme pareri contradictorii in privinta multor probleme decisive? Care este viitorul Israelului?



Acum a venit vremea sa depanam povestea, sa intelegem ce s-a intamplat si, mai ales, care au fost motivele.“ – Daniel Gordis

Daniel Gordis (n. 1959), unul dintre cei mai respectati analisti ai Israelului, este senior vice president si Koret distinguished fellow la Shallem College si editorialist la Jerusalem Post si Bloomberg View. Autor a numeroase carti despre gandirea evreiasca si curentele politice din Israel si castigator al National Jewish Book Award, a publicat totodata articole in reviste si ziare de prestigiu ca New York Times, The New Republic, The New York Times Magazine, Azure, Commentary si Foreign Affairs. Este decanul fondator al Scolii de studii rabinice Ziegler de la University of Judaism. Din 2007 s-a alaturat Colegiului Shallem, contribuind la intemeierea primului colegiu de arte liberale din Israel, dupa noua ani ca vicepresedinte al Fundatiei Mandel din Israel si director al Leadership Institute. In 2014 a fost pus de Jerusalem Post pe lista celor mai influenti 50 de evrei. Traieste la Ierusalim.