Cosmosapiens. Evolutia omului de la originile universului

Cosmosapiens se adreseaza cititorilor pasionati de intelegerea stiintifica a lumii si ofera cea mai cuprinzatoare analiza a ideilor stiintifice actuale, de la inflatia cosmica, energia intunecata si formarea Pamantului pana la aparitia vietii, dezvoltarea cooperarii si manifestarile constiintei.

Prin acest demers, autorul asaza evolutia omului in contextul evolutiei vietii si a materiei ce alcatuieste intregul univers, aratandu-ne totodata cat de multe lucruri am aflat despre noi insine si lumea in care traim si cat de multe vom putea descoperi intr-un viitor nu foarte indepartat.

„In acest studiu ambitios si exhaustiv, Hands intreprinde o investigare interdisciplinara a intregii cunoasteri umane actuale pentru a raspunde la doua intrebari presante: Ce suntem si de unde venim? Rezultatul este practic un dialog rational intre Hands si cei mai cunoscuti experti din diferite domenii… Hands isi fundamenteaza argumentele pe logica si pe descoperiri stiintifice pentru a pro¬duce un tratat care-i va stimula neincetat pe cei a caror curiozitate nu cunoaste limite.“ – Publishers Weekly

„Acum 150 de ani, Originea speciilor a lui Charles Darwin a marcat inceputul unei abordari cu totul noi. Metoda empirica adoptata de Darwin a dus in cele din urma la ideea ca suntem produsul evolutiei biologice. Cu 50 de ani in urma, cosmologii au ajuns la concluzia ca materia si energia din care suntem alcatuiti isi au originea intr-un Big Bang din care a aparut universul. Iar acum vreo 30 de ani specialistii in neurostiinte au inceput sa arate cum ceea ce vedem, auzim, simtim si gandim se coreleaza cu activitatea neuronilor din anumite parti ale creierului. [...] In aceasta carte voi incerca sa vad ce informatii de incredere ne poate oferi stiinta, prin observatie sistematica si experiment, despre modul in care am evoluat de la originea universului si daca ceea ce suntem ne face diferiti de toate celelalte animale.“ – JOHN HANDS

John Hands (n. 1945), profesor, autor de nonfictiune si romancier recunoscut international, a studiat chimia la Universitatea din Londra, a predat apoi la diferite universitati din Statele Unite si din Marea Britanie (Harvard; New School for Social Research, New York; Universitatea din California, Berkeley; University of North London) si a fost bursier al prestigiosului University College London. A dedicat peste zece ani evaluarii teoriilor stiintifice actuale, activitate ce s-a concretizat in cuprinzatorul volum Cosmosapiens: Human Evolution from the Origin of the Universe (2015), considerat Cartea Anului 2015 de revista The Times Literary Supplement si una dintre cele mai bune carti de stiinta ale aceluiasi an de revista The Telegraph. Hands, ale carui opere de fictiune si nonfictiune au fost traduse in noua tari, a mai publicat volumele Housing Co-operatives (1975), Perestroika Christi (1990), Darkness at Dawn (1993), Brutal Fantasies (1995).