Volumul de fata este o rabufnire in poezii neconforme, de pe vremea lui Ceausescu. E tarziu? Ma tem ca nu. Absolutismele se pot repeta. Comunismul mi-a mancat cea mai frumoasa parte din viata. Acea parte in care esti in culmea avantului, a energiei de tanar absolvent, cand crezi ca tot viitorul iti sta la picioare, numai sa vrei.

Agramatului Ceausescu, securistilor si nomenclaturistilor care il inconjurau, nu le trebuiau cuiburi de intelectuali care sa gandeasca in alt fel, decat cel programat. Duiosia si elanul tineretii sunt sufocate de garduri, oprelisti, angoase, groaza. Sunt lucruri de care demult m-am debarasat.

Insa aceste lucruri inca exprima ceea ce am gandit si simtit in comunism si in ceausism. Poate ca ele exprima si ce as simti, daca istoria s-ar repeta. - Dani Rockhoff

„Strigatul neputintei noastre

se aude in ecou

iar balbaitul nostru glas se ineaca

dibuind jumatati de intelesuri

crampeie de fraze, consoane

...ipocrizie, defaimare

incrancenare oarba

cruzime si tradare

idoli, coruptie, marsava penitenta

vulgara revarsare de vanitate

funeste, desarte ambitii

stupide invidii

tiranici irozi, mascarici ai puterii

un balci al dezmatului universal”.

Sunt poeme de sertar, intunecate ca si existenta amara din Tara-Pivnita, o metafora atat de sugestiva, inventata de autoare. Aici s-a trait chinuit, cu teama, deznadejde si neputinta. Cand stii de Gulag, de Canal si de celelalte nenorociri, cui sa lansezi sticla cu mesajul SOS? Cui, atunci cand si increderea in cuvant a disparut? Sunt texte intarziate, din cosmarul unei lumi nu demult trecute, din care te-ar fi putut salva numai fuga. Insa calvarul nu se va sfarsi nici atunci. Vor urma revenirile. Si consemnarea acelorasi realitati, pentru a scoate, din umbra prefacatoriei, ADEVARUL. - Lucia Cuciureanu



Livia-Daniela (Dani) Rockhoff a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. In anul 1990, emigreaza in Germania, unde lucreaza la firme germane si concerne internationale. Dupa absolvirea scolii de jurnalism la Londra, ea publica in ziare si reviste tiparite si online din Germania, UK, Romania si Danemarca, fiind o vreme si corespondenta la Radio BBC.

De cincisprezece ani, Dani Rockhoff este corespondenta de presa in Germania si Romania a site-ului de stiri Hotnews.ro. Este autoarea a trei volume de proza: Capsunarii. Povestiri (Humanitas, 2013), romanele Iubita mea Mercedes, Dezmostenitii si a volumului de versuri, InterZis. (TotalPublishing, Bucuresti - 2018, 2019).