Incredibila vanatoare a celui mai prolific infractor high tech

​Recomandare de lectura

Inceputul a insemnat o vanzare online de medicamente, care a furnizat analgezice de sute de milioane de dolari. In scurt timp, totul s-a transformat intr-un conglomerat multinational al criminalitatii. Iahturi cu cocaina de 100 de milioane de dolari. Ascunzatori in Hong Kong, cu lingouri de aur. Transporturi de metamfetamina din Coreea de Nord. Trafic de arme cu Iranul. Mercenari in Somalia. Echipe de asasini in Filipine. Omul din spatele tuturor acestor lucruri a fost Paul Calder Le Roux – un programator solitar, devenit un infractor genial si un cap al criminalitatii.

Timp de cinci ani, Administratia Antidrog s-a jucat in toata lumea de-a soarecele si pisica cu Le Roux, care genera teroare si haos. De fiecare data cand se apropia de el, reusea sa fuga. A fost nevoie de o investigatie amanuntita si de o tradare fulminanta pentru a-l prinde. Iar cand a fost prins, povestea a luat o noua intorsatura, Le Roux tradandu-si oamenii.

Evan Ratliff s-a straduit patru ani sa rezolve acest puzzle complicat, mergand in jurul lumii pe urmele imperiului lui Le Roux si ale lacheilor sai, realizand sute de interviuri si parcurgand mii de documente. Rezultatul este povestea fara precedent a unui cap al criminalitatii, construita cu ajutorul erei digitale si dedicata acesteia.

Un tur reportericesc de forta. In aceasta carte, Evan Ratliff porneste pe urmele lui Paul Le Roux, un strateg de top intr-ale antreprenoriatului criminal, ca sa ne arate cum poate ajunge un programator frustrat sa castige milioane de dolari din medicamente ilegale vandute online, sa faca trafic cu arme si cocaina si apoi sa comande asasinate. Totul ca sa-si indeplineasca, printre altele, o nevoie de ego: sa stie lumea cine e. Si ce poate sa faca. Acum, datorita lui Evan, stim. Si stim si cum sa-l oprim. — Cristian Lupsa, editor DOR

Printr-o munca neobosita si curajoasa, jurnalistul de investigatii Evan Ratliff a scos la iveala o lume plina de gangsteri high tech, de capi ai retelelor de trafic de droguri, de tradatori si de asasini cu sange rece. Povestea este pe cat de fascinanta, pe atat de inspaimantatoare si va va tine cu sufletul la gura. — David Grann, autorul cartii Killers of the Flower Moon

Daca adevarul este mai straniu decat fictiunea, atunci The Mastermind este cea mai adevarata carte pe care o veti citi in acest an. Singurul lucru care poate fi anticipat este rapiditatea cu care veti da paginile. — Noah Hawley, autorul cartii Before the Fall si creatorul serialului TV Fargo

Ca regizori petrecem nenumarate ore incercand sa imaginam intrigi complicate si personaje memorabile, care sa lase o impresie profunda asupra audientei. Povestea adevarata despre obsesie, geniu, intriga si razbunare relatata in The Mastermind este la fel de captivanta si de cinematica ca orice alta naratiune la care ne-am putea gandi. — Joe si Anthony Russo, regizorii Captain America si Avengers: Infinity War

Evan Ratliff este un jurnalist premiat si colaborator al mai multor publicatii, printre care Wired, The New Yorker, National Geographic.

„Vanish”, articolul sau publicat in 2009 in Wired, despre incercarea sa de a disparea si efortul publicului de a-l gasi, a figurat in topul celor mai bune 20 de articole ale acestei publicatii.

Este cofondatorul si fostul editor-sef al Atavist Magazine, o publicatie distinsa cu National Magazine Award si nominalizata la Premiul Emmy.

Este una dintre gazdele apreciatului podcast Longform si editorul-fondator al Pop-Up Magazine, un eveniment jurnalistic live care face turul Statelor Unite.

Este coautorul cartii SAFE: The Race to Protect Ourselves in a Newly Dangerous World, despre inovatie si contraterorism, si editorul cartii Love and Ruin: Tales of Obsession, Danger and Heartbreak from Atavist Magazine.