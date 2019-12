Ghid practic

In extraordinara sa carte, Thomas Boyce exploreaza copilul-papadie (robust, rezilient, sanatos) care este capabil sa supravietuiasca si sa infloreasca in majoritatea situatiilor, si copilul-orhidee (sensibil, susceptibil, fragil) care, daca are parte de o sustinere adecvata, poate sa infloreasca la fel de mult, daca nu chiar mai mult decat alti copii.

Copiii-orhidee, ne asigura Boyce, nu sunt niste papadii ratate; sunt o alta categorie de copii, cu sensibilitati si calitati speciale, care au nevoie sa fie crescuti si educati in feluri speciale. In Orhideea si papadia, Boyce ne arata cum sa intelegem sensibilitatile unice, marile dificultati si remarcabilele talente ale acestor copii.

Boyce vorbeste despre cum si-a croit drum, timp de aproape 40 de ani, in domeniul cercetarii pediatriei, lucrand in studiile sale cu copii suferind de diverse tulburari si explorand marile sale descoperiri despre cum alcatuirea genetica si mediul modeleaza comportamentul.

El noteaza ca anumite variante ale genelor cresc predispozitia unei persoane la depresie, anxietate, tulburare hiperkinetica cu deficit de atentie si comportamente antisociale, sociopate sau violente. Insa in loc sa considere aceasta gena „de risc” ca fiind o slabiciune, Boyce schimba modul in care ne raportam la fragilitatea umana, dovedind ca, desi aceste gene „rele” pot crea probleme, in situatia si mediul adecvate, pot sa duca la aparitia unor copii care nu doar ca se descurca mai bine decat inainte, dar care isi depasesc cu mult colegii.

Orhideea si papadia ofera speranta si deschide drumul spre succes pentru parinti, profesori, psihologi si experti in dezvoltarea copilului – categorii care se confrunta cu copii dificili.

Aceasta carte se bazeaza pe cercetari de ultima ora care pot sa schimbe viata atator copii si a adultilor care-i iubesc. — Susan Cain, autoarea cartii Quiet: Puterea introvertitilor intr-o lume asurzitoare





W. Thomas Boyce este medic pediatru si profesor emerit al Catedrei de Pediatrie si Psihiatrie a Universitatii din California, San Francisco. Anterior a detinut gradul de profesor asociat la Facultatea de Sanatate Publica a Universitatii din California, Berkeley, si de sef al Catedrei de Dezvoltare a Copilului la Universitatea British Columbia, Vancouver. Este unul dintre coordonatorii programului „Child and Brain Development” al Institutului Canadian pentru Cercetari Avansate si al retelei de cercetare JPB Foundation Research Network for Toxic Stress. De asemenea, face parte din comisia Children, Youth and Families a National Academies of Science, iar in 2011 a fost ales membru al Academiei Nationale de Medicina.

Cercetarile sale medicale se ocupa de diferentele individuale de sensibilitate biologica a copiilor in contexte sociale precum familia, scoala si comunitatea. Activitatea sa, cuprinsa in peste 200 de articole stiintifice, demonstreaza ca subcategoria copiilor-orhidee are o susceptibilitate biologica exceptionala la conditiile sociale si prezinta riscuri mai mari de imbolnavire si de tulburari de dezvoltare intr-un mediu in care predomina adversitatea si stresul. Privite in ansamblu, descoperirile sale sugereaza ca sprijinul acordat copiilor in mediul lor timpuriu are efecte semnificative asupra sanatatii si bunastarii acestora.