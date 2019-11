O istorie mondiala a comunismului. Incercare de investigatie istorica (vol 1 si 2)

​Recomandare de lectura

Carte recompensata cu Premiul Jan Michalski (Elvetia, 2017) si Premiul Aujourd'hui (Franta, 2018)

„Avem dictatura proletariatului, avem o putere care face uz de teroare.“ – Lenin

„Nu s-a ucis la scara suficient de mare. Noi trebuie sa ucidem, si afirmam ca a ucide este un lucru bun.ׅ“ – Mao

Comunismul este constiinta vinovata mondiala. Nici o alta ideologie, intr-un interval de timp comparabil, nu a cucerit atat de multe tari, atat de multe minti si nu a distrus atatea vieti omenesti. Si tocmai omul se afla in inima cartii mele.



Nu inventez nimic in aceasta istorie a comunismului, nu exista dialoguri fabricate, toate situatiile despre care vorbesc sunt atestate, in general sunt cunoscute, nu sunt eu cel dintai care le descopera. Meritul meu, singurul pe care il am in raport cu aceasta naratiune, este acela de a fi adus laolalta sute de elemente disparate, pentru a vedea lucrurile in ansamblu.

Am vrut sa-l iau pe cititor de mana si sa-l insotesc de-a lungul istoriei dramatice a comunismului. Sper ca am reusit; in aceasta carte exista carne si viata.“ – Thierry Wolton

„O intreprindere extraordinara. Thierry Wolton sfasie valul care inca acopera crimele regimului comunist si sfideaza imperativele care-au impiedicat condamnarea lui chiar din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.“ – Alain Besançon





„Thierry Wolton propune o maniera inedita de a sublinia «caracterul universal malign» al ideii comuniste. Volumul 1 al trilogiei, al carui subiect central sunt «calaii», arata cum, din URSS si pana in Etiopia, fiecare generatie de conducatori preia de la precedenta metodele prin care «constrang realitatea sa se supuna canoanelor utopiei», cu pretul exterminarii unor populatii intregi. Avem de-a face aici cu un sfasietor si intunecat tablou al unei himere din care cu greu izbutim sa ne desprindem.“ – Philosophie Magazine

„N-ai cum sa nu te-ntrebi, citind aceste pagini care valoreaza greutatea lor in sange, cum de, in numele fericirii si al libertatii, unii oameni au putut sa dea dovada, si inca in mod sistematic, de o asemenea cruzime fata de alti oameni. Dupa caderea Zidului Berlinului, dupa caderea regimurilor comuniste din Europa si implozia Uniunii Sovietice, ai crede ca ne-am eliberat de «spectrul comunismului». Si totusi, in lipsa unei condamnari internationale efective, nici crimele comunismului nu pot fi judecate in adevarata lor lumina.“ – Le Figaro



Thierry Wolton (n. 1951) este jurnalist, scriitor si istoric, profesor la École Supérieure de Commerce din Paris. E preocupat in mod special de istoria regimurilor comuniste, de Razboiul Rece si de influenta sovietica in Occident. A mai publicat: Vivre à l’Est (1977), L’Occident des dissidents (in colaborare cu Christian Jelen, 1979), Culture et pouvoir communiste (in colaborare cu Natalia Diujeva, 1979), Le KGB en France (1986; trad. rom. KGB-ul in Franta, Humanitas, 1992), Silence, on tue (in colaborare cu André Glucksmann, 1986), Les visiteurs de l’ombre (in colaborare cu Marcel Chalet, 1990), Le Grand Recrutement (1993), La France sous influence: Paris–Moscou, 30 ans de relations secretes (1997), L’Histoire interdite (1998), Rouge-brun: Le Mal du siècle (1999; trad. rom. Rosu-brun: Raul secolului), Le grand bluff chinois: Comment Pékin nous vend sa „révolution“ capitaliste (2007), Le KGB au pouvoir: Le système Poutine, (2008; trad. rom. KGB-ul la putere: Sistemul Putin, Humanitas, 2008, ed. a II-a 2014).