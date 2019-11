Dezmostenitii. O Poveste despre bani

​Recomandare de lectura

Revenita in Romania, dupa foarte multi ani petrecuti in strainatate, Roza porneste la drum in cautarea unei mosteniri si a unei comori. Le va gasi ea, oare? Sau taina se va adanci? Va reusi sa reinnoade firul intelegerii cu familia ramasa in tara, cand la mijloc sunt si bani?

In trecutul Rozei, al familiei si al tarii sale de bastina musteste, plin de patima si de venin, un mister nedeslusit. Misterul banilor de aur ingropati in pamant, al unor case si terenuri plecate la alti stapani, al pagubei abatute peste oameni, prin vrerea timpurilor si a unor rau-voitori.

Habar n-are nimeni de ce nervi ai nevoie, ca sa te reintegrezi in Romania, pe care ai parasit-o candva, prin anii nouazeci. Chiar daca ai mai fost in concediu, asta nu se pune. Atunci, toata lumea-ti zambeste, ca vii cu bani si cu cadouri, iar ei se pot fali cu ce-au primit de la prietenii ori rudele din Germania. - Dani Rockhoff

S-au scris multe carti despre fuga de Romania, dar mai putine despre intoarcerea la ea. Tocmai de aceea, romanul Dezmostenitii, al lui Dani Rockhoff, este un document pretios despre cum percepe si cum se adapteaza un repatriat la noua-vechea lui tara. Deloc usor de dus, complexul dezmostenitilor a atins-o si pe Roza. Dezmosteniti pe vremea comunistilor, dezmosteniti de Romania in anii ’90, dupa marea plecare, si dezmosteniti acum, la intoarcere, fugarii isi regasesc cu greu locul. Scrisa alert, cu condei jurnalistic, dar nu intr-o nota grava, ci cu umor, cartea va va surprinde. -

Ruxandra Hurezean



Odata cu romanul Dezmostenitii, autoarea scrie despre secretul repatrierii eroinei sale, Roza, in Romania. In cautarea „comorii“ si a mostenirii din Vatra, aceasta se confrunta nu doar cu familia, ci si cu realitatile romanesti, pe care le percepe cu ochi de jurnalist si le reda cu sensibilitate de romancier. Este o combinatie fascinanta, care imbie neaparat la lectura. - Margarit Timbolschi, publisher Hotnews.ro



Livia-Daniela (Dani) Rockhoff a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. In anul 1990, emigreaza in Germania, unde lucreaza la firme germane si concerne internationale. Dupa absolvirea scolii de jurnalism la Londra, ea publica in ziare si reviste tiparite si online din Germania, UK, Romania si Danemarca, fiind o vreme si corespondenta la Radio BBC.



De cincisprezece ani, Dani Rockhoff este corespondenta de presa in Germania si Romania a site-ului de stiri Hotnews.ro. Este autoarea a trei volume de proza: Capsunarii. Povestiri (Humanitas, 2013), romanele Iubita mea Mercedes, Dezmostenitii si a volumului de versuri, InterZis. (TotalPublishing, Bucuresti - 2018, 2019).