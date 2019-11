Recomandare de lectura

„Corectitudinea politica este acea boala cu transmitere mintala care desfiinteaza diferenta si pune in locul ei mediocritatea calduta.“ — RADU PARASCHIVESCU

Adio, pitici. Bun venit, entitati cu dezavantaj vertical. Adio, femeie si barbat. Bun venit, entitati cu drepturi egale. Adio, trasaturi, bun venit, desert al gandului si al expresiei. Pana la urma, adio, nuanta si stil. Bun venit, uniformitate si imbecilizare. Asta e mesajul pe care-l trimite, to whom it may concern, James Finn Garner.

Asezarea unor povesti celebre ale copilariei sub lupa corectitudinii politice semnaleaza un pericol care circula, de catava vreme, prin toate cercurile: pericolul unei gandiri conformiste si sablonarde. Al unui limbaj castrat si castrator. Corectitudinea politica este, pentru James Finn Garner si pentru cei care gandesc mai departe cu mintea lor, un amestec de ingustime vinovata si precautie lasa. Si chiar daca tenorii de pe aceasta scena vor canta mai departe, pulmonar si imperativ, „Aria sanselor egale“, publicul le va sesiza falsetul. Impotriva acestui moft devenit flagel, James Finn Garner isi ia un aliat de pret: umorul.





Povesti corecte politic de adormit copiii e o carte vesela despre o tristete iscata, ca in atatea randuri ale istoriei, de raul pe care-l fac oamenii pretinzand ca fac bine. Caci in clipa cand o femeie nu mai e superba, ci „dispune de o frumusete peste medie“, e limpede ca s-a stricat ceva in plamada acestei lumi.

James Finn Garner (n. 1939, Detroit), unul dintre umoristii percutanti ai literaturii americane, este absolvent al Universitatii din Michigan. Dupa terminarea studiilor se muta la Chicago, unde diploma nu-i e de mare folos la inceput. Lucreaza ca zugrav, brutar, functionar intr-un depozit si abia intr-un tarziu prinde un post de editor la o publicatie cu profil imobiliar. Totodata, studiaza diverse tehnici de improvizatie folosite de actori, pe care le exercita in mai multe cluburi de noapte din Chicago.

Marile lui succese literare se leaga de trei carticele pline de o ironie muscatoare la adresa corectitudinii politice: Politically Correct Bedtime Stories, Once Upon A More Enlightened Time si Politically Correct Holiday Stories, reunite in volumul pe care Humanitas l-a lansat initial in colectia „Rasul lumii“. Prima parte a trilogiei a avut vanzari de peste 2,5 milioane de exemplare si a petrecut 64 de saptamani pe lista de bestseller-uri a New York Times. James Finn Garner devine editor la Chicago Magazine, pentru care semneaza lunar rubrica „The Garner Report“. El publica de asemenea in Playboy, New York Times, Wall Street Journal, TV Guide, The Chicago Tribune Magazine, Utne Reader etc. Ultima carte a lui Garner se numeste Apocalypse Wow!: A Memoir for the End of Time. Cat despre vorba sa de duh preferata, aceasta vine din vremea masinilor de scris. Ea ii apartine lui George Santayana si suna astfel: „Cel mai bun prieten al scriitorului este cosul de hartii“.