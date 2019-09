Einstein. Viata si universul sau

Scrisa de autorul bestsellerului, aceasta este prima biografie completa a lui Albert Einstein de cand au devenit accesibile toate documentele sale.

Cum a functionat mintea sa? Ce a facut ca el sa fie un geniu? Biografia lui Isaacson ne arata modul in care imaginatia lui stiintifica a izvorat din natura rebela a personalitatii sale. Fascinanta sa poveste este o dovada a legaturii dintre creativitate si libertate.

Portretul personalitatii surprinzatoare a lui Einstein, minunat realizat. — The New York Times

Walter Isaacson a surprins un Einstein in integralitatea sa. Cu un stil usor, care mascheaza o mare atentie la detalii si acuratete stiintifica, Isaacson ne poarta intr-o calatorie prin viata, mintea si stiinta omului care a schimbat viziunea noastra asupra universului. — BRIAN GREEN, profesor de fizica la Universitatea Columbia si autorul volumului The Fabric of Cosmos

Aceasta este o superba tapiserie intelectuala si o lectura minunata. Impletind cu maiestrie realizarile stiintifice revolutionare ale lui Einstein, prolificele sale initiative politice, viata personala complexa si personalitatea sa fascinanta, Isaacson l-a transformat pe transformatorul secolului XX intr-un far calauzitor al secolului XXI. — MARTIN J. SHERWIN, coautor al lucrarii American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, castigator al Premiului Pulitzer pentru Biografie, 2006

Einstein a fost cel mai bun exemplu al fortei inteligentei creative. Curiozitatea si permanenta cautare a raspunsurilor l-au facut sa devina una dintre cele mai luminate minti ale tuturor timpurilor. Recomand aceasta carte oricui este curios sa afle povestea de viata a omului din spatele teoriei relativitatii. — BOGDAN ION, Country Managing Partner EY Romania si Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrala si de Sud-Est si Regiunea Asiei Centrale

WALTER ISAACSON este profesor de istorie la Universitatea Tulane si CEO al Institutului Aspen. A fost presedinte al CNN si editor al revistei Time. Este autorul volumelor Steve Jobs, Inovatorii, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin: An American Life si Kissinger: A Biography. Este, de asemenea, coautor al cartii The Wise Men: Six Friends and the World They Made.