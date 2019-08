Viata secreta din creierul adolescentilor

Ce se intampla in creierul adolescentilor? Ce ii motiveaza pe acestia sa-si asume riscuri exagerate sau sa puna mare pret pe relatiile de prietenie la aceasta varsta? De ce un copil intelegator devine uneori un adolescent dificil? Si de ce atat de multe boli mintale – cum ar fi depresia, dependenta, schizofrenia – debuteaza in acesti ani de formare?

Folosindu-se de cercetarile de ultima ora desfasurate in laboratorul ei din Londra, Sarah-Jayne Blakemore, un specialist in neurostiinte recunoscut, explica modul in care se dezvolta creierul in adolescenta, ce spun experimentele stiintifice despre comportamentul nostru si cum interactionam unii cu altii, dar si cu mediul nostru, in anii adolescentei.

Autoarea arata ca, desi adolescenta este o perioada caracterizata de vulnerabilitate, este si o perioada de maxima creativitate. Adolescenta ne ofera o lentila prin care ne putem vedea intr-o lumina noua. Este o perioada fundamentala pentru modul in care ne inventam pe noi insine.

In sfarsit o carte despre creierul adolescentilor, scrisa de cineva care chiar are competente in acest domeniu. - Laurence Steinberg, autorul cartii Age of Opportunity

Aceasta carte ar trebui citita de adolescenti si parinti deopotriva, dar si de cei care au grija de tineri, fie ca este vorba despre profesori, medici sau psihologi. - Dame Sally Davies, consultant guvernamental pe probleme de sanatate





O privire patrunzatoare si irezistibila asupra anilor adolescentei. Cartea aceasta este absolut geniala. - Dame Alison Peacock, Chatered College of Teaching





O lectura esentiala: practica, plina de intelepciune si care demonteaza mai multe mituri. Este o mare reusita. - Vivienne Parky, OBE





Iti vei intelege mai bine copiii citind aceasta carte. - THE TIMES





Sarah-Jayne Blakemore este profesor de neurostiinte cognitive la University College London. A publicat 130 de lucrari de specialitate in reviste de stiinta si a castigat nenumarate premii importante pentru cercetarile sale, printre care British Psychological Society Spearman Medal (2006), Turin Young Mind & Brain Prize (2013), Royal Society Rosalind Franklin Award (2013) si British Psychological Society Presidents' Award (2018).

In 2014 a fost inclusa pe lista Young Female Power a revistei The Times si in topul 100 Makers of the 21st Century al Sunday Times. Cum sa te inventezi este prima ei carte si a primit Premiul pentru carte de stiinta acordat de Royal Society Insight Investment.