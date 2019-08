Gestapo. Mit si realitate despre politia secreta a lui Hitler

​Recomandare de lectura

„O marturie cutremuratoare, meticulos detaliata, a brutalitatii statale, care este mai convingatoare decat orice roman." —

O privire incisiva ce surprinde viata cotidiana in cel de–al Treilea Reich, prezentand marturiile cutremuratoare ale victimelor terorii naziste si analizand cu luciditate miturile larg raspandite despre Gestapo si modul de functionare al acestuia.

„Aceasta fascinanta si captivanta lucrare, bazata pe dosare originale din arhivele Gestapoului, reuneste o serie intreaga de istorii care aduc la lumina soarta tragica a victimelor terorii naziste si motivatiile cetatenilor germani responsabili de denuntarea lor. Examinand in detaliu modul in care Gestapoul i-a tratat pe evrei, comunisti, disidentii religiosi si pe toti marginalia societatii, McDonough a realizat o stralucita, bine scrisa si profund semnificativa analiza a faimoasei politii secrete a lui Hitler." – Andrew Roberts

„Scrisa cu o superba competenta stiintifica, dar oferind o lectura foarte accesibila." – Dan Snow

„…inutios documentata si elegant scrisa… Gestapo este in egala masura surprinzatoare si edificatoare si stabileste o noua stacheta pentru investigarea unui subiect de o importanta cruciala." – Roger Moorhouse

Construita pe baza unor cercetari efectuate in arhive nepublicate pana acum, cartea de fata constituie cea mai detaliata, concludenta si demna de incredere prezentare a politiei secrete a lui Hitler – Gestapoul. Lucrarea revela modul in care aceasta organizatie – care nu era atat de mare pe cat se credea – a reusit, prin manipulari si intelegeri ascunse cu populatia civila, dar beneficiind si de surprinzator de numeroasele denunturi voluntare din partea acesteia, sa devina un instrument infailibil al terorii. Desi era o institutie puternica, nu era invincibila, iar McDonough prezinta deopotriva povestile fascinante si mai putin cunoscute ale celor care s-au opus regimului nazist si administratiei sale opresive.

Frank McDonough este un profesor universitar britanic, expert de talie internationala in istoria celui de-al Treilea Reich. A studiat istoria la Colegiul Balliol, Universitatea Oxford, si si-a obtinut doctoratul la Universitatea Lancaster. Este autorul mai multor lucrari foarte apreciate de critica de specialitate si de publicul larg, precum The Origins of the First and Second World Wars si Hitler, Chamberlain and Appeasement.



Este o prezenta frecventa in cadrul programelor de radio si TV ale BBC, precum si pe canalele de televiziune Discovery Channel, National Geographic si History Channel. In prezent, traieste la Liverpool.