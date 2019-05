Ambiții politice, spionaj industrial, amatorism și competență în economia romaneasca. O istorie fascinantă a industrializării comuniste

​Recomandare de lectura

Istoricul Petre Opris face o treaba extraordinara in aceasta carte: scoate la lumina istoria economiei romanesti din vremea comunismului, publica documente de arhiva (din Romania si din Statele Unite) extrem de interesante si arata cum se luau deciziile in organizatiile de partid si de stat. Veti gasi aici texte despre industria aeronautica, despre datoriile externe ale Romaniei sau despre industria de aparare, foarte relevante pentru vremea respectiva.

Editie limitata, cartonata, cu autograful autorului!

Pentru cei care au apucat ”epoca de aur”, aceasta carte va fi plina de revelatii. Personajul central este bineinteles Nicolae Ceausescu. Citind stenogramele pe care le face publice Petre Opris, veti intelege ce insemna economie planificata si cum gandeau conducatorii partidului dezvoltarea industriala, care erau motivele unor decizii stranii pentru industrie si ce judecati stateau in spatele unor masuri absurde.

Sunt documente ce infatiseaza cu acuratete slabiciunile regimului comunist, controlul absolut si puterea discretionara de care dispuneau Ceausescu si partidul. Stenogramele nu sunt lipsite de umor involuntar. Petre Opris reuseste sa fie clar si original si speram ca stradania lui sa continue si sa se concretizeze in carti viitoare." - Lucian Popescu, editor Contributors.ro

Petre Opris este locotenent-colonel (in rezerva) si doctor in istorie (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, 2008). Cercetator in domeniul istoriei Razboiului Rece, in cadrul Programului de Burse de Cercetare pe Termen Scurt, initiat de Institutul Cultural Roman (Bucuresti) si Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, S.U.A.

In 2007, a publicat Industria romaneasca de aparare. Documente (1950-1989), pentru care a primit Premiul General Radu R. Rosetti, acordat de Fundatia Culturala Magazin istoric. A mai scris Romania in Organizatia Tratatului de la Varsovia (1955-1991), aparuta in 2008, Criza poloneza de la inceputul anilor ’80. Reactia conducerii Partidului Comunist Roman, publicata in 2008 si Licente straine pentru produse civile si militare fabricate in Romania (1946-1989), aparuta in 2018.

Este coautor (impreuna cu dr. Gavriil Preda) al cartii Romania in Organizatia Tratatului de la Varsovia. Documente (1954-1968), publicata in 2008 (volumul I), respectiv 2009 (volumul II).

Dupa ce a publicat o lucrare ampla despre licentele unor produse straine fabricate in Romania in timpul Razboiului Rece, Petre Opris, si-a mentinut activitatea stiintifica in sfera istoriei economiei romanesti si ne propune volumul de fata, in colectia Contributors de la Editura Trei.

Pasiunea si tenacitatea lui sunt imbinate in aceasta carte cu dorinta de a demonstra ca informatiile din documentele la care a avut acces in ultimii 20 de ani, in arhivele din Romania si Statele Unite ale Americii, pot fi imbinate cu anumite date obtinute din surse orale – pentru a se putea ajunge la evaluari si concluzii pertinente.

Desi se afla departe de lumea politica de la Bucuresti, Petre Opris descrie clar si intr-un mod original slabiciunile regimului comunist din Romania. In a doua parte a lucrarii sale, sunt editate 17 documente pentru a-i ajuta pe cititori sa inteleaga mai usor concluziile la care autorul ajunge in prima parte a cartii. Petre Opris ne demonstreaza ca isi pastreaza interesul stiintific si este la curent cu problemele generale din perioada Razboiului Rece care s-au perpetuat in Romania pana in prezent.