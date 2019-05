Pericolele perceptiei. De ce ne inselam in aproape toate privintele

Mananci prea mult zahar? Ce procent din populatia tarii tale este compus din imigranti? Cat costa cresterea unui copil? Ce taxe platesc oamenii bogati? Suntem mai ignoranti decat obisnuiam sa fim?

Fa-ti timp sa raspunzi la aceste intrebari. Indiferent cat de educat esti, aceasta carte arata ca te poti insela foarte mult. Pe baza unor cercetari exclusive, desfasurate in 40 de tari de firma globala de sondaje Ipsos, Pericolele perceptiei investigheaza de ce nu stim informatii fundamentale despre lumea din jurul nostru.

Folosind cele mai recente cercetari in domeniul jurnalismului si al stiintei, care studiaza procesul de luare a deciziilor, Bobby Duffy se intreaba cum putem sa ne tratam ignoranta si de ce populatiile anumitor tari par mai informate decat altele. O lectura esentiala in aceasta asa-numita era a „postadevarului”, aceasta carte va transforma modul in care interactionezi cu lumea.

O lectura minunata, care te va invata sa intelegi mai bine realitatea. Aceasta carte te va ajuta sa realizezi de ce multe dintre lucrurile pe care crezi ca le stii probabil ca sunt false. - Hetan Shah, director executiv The Royal Statistical Society

Un volum fantastic: gasiti statistici revelatoare si socante pe fiecare pagina. S-ar putea ca Pericolele perceptiei sa va forteze sa va razganditi in privinta celor mai profunde opinii. - Jamie Bartlett, autorul cartii The People Vs Tech

Perceptia inseamna realitate, a spus strategul politic Lee Atwater in 1980; dupa el, multi altii au aplicat acest principiu in alte zone ale vietii publice si private. Realitatea inseamna perceptie e concluzia care se desprinde din analizele profunde si din interpretarea plina de umor a lui Bobby Duffy in cartea pe care o tii in mana. O carte-musai daca vrei sa intelegi mai bine atitudinile si comportamentele concetatenilor tai locali si planetari in era supraincarcarii informationale. - Alina Stepan, Country Manager Ipsos Romania

Bobby Duffy este director general al Ipsos MORI Social Research Institute si director global al Ipsos Social Research Institute. El conduce o echipa de aproximativ 200 de cercetatori din toata lumea.