Anatomia inotului - Ghid practic

​Recomandare de lectura

„Ian McLeod, una dintre cele mai inteligente minti din lumea inotului, demonstreaza cum trebuie sa se pregateasca inotatorii atat in apa, cat si in afara bazinului. Anatomia inotului este o resursa esentiala pentru toti cei implicati in inotul competitional." - Keenan Robinson, antrenor de atletism al clubului de inot al Universitatii din Michigan

Afla ce trebuie sa faci ca sa reusesti starturi mai puternice, intoarceri mai explozive si timpi mai buni! Anatomia inotului iti arata cum sa-ti imbunatatesti performantele prin cresterea fortei musculare si optimizarea fiecarei miscari.

Cartea prezinta 74 dintre cele mai eficiente exercitii de inot, insotite de descrieri clare, pas cu pas, si ilustratii anatomice color care scot in evidenta principalii muschi solicitati.

Anatomia inotului nu se rezuma la exercitii, ci te asaza pe blocul de start, in apa si in toiul competitiei. Ilustratiile muschilor activi pentru starturi, intoarceri si cele patru stiluri competitionale (liber, bras, fluture si spate) demonstreaza legatura fundamentala dintre exercitii si performanta in inot.

De asemenea, vei invata cum poti sa modifici exercitiile ca sa tintesti anumite zone ale corpului, sa-ti imbunatatesti forma fizica in apa si sa minimizezi accidentarile comune. Dar cel mai important este ca vei invata cum sa pui toate elementele impreuna pentru a realiza un antrenament axat pe nevoile si obiectivele tale.

Fie ca te antrenezi pentru cursa de 50 de metri liber sau etapa de inot a triatlonului, Anatomia inotului te va ajuta sa intri in apa pregatit sa-ti atingi orice obiectiv legat de performanta.

Ian McLeod a fost recomandat ca autor al cartii de fata de USA Swimming, cea mai mare organizatie de inot din lume. McLeod are o experienta vasta in pregatirea sportivilor de talie mondiala, indeosebi inotatori. Antrenor de atletism si maseur terapeut, a facut parte din personalul medical care a insotit echipa SUA la Jocurile Olimpice de vara de la Beijing din 2008.

McLeod este membru al Retelei inotului de mare performanta din Statele Unite, un grup de profesionisti din domeniul sanatatii care ii sprijina voluntar pe inotatorii americani la competitiile nationale si internationale. A primit cea mai importanta distinctie a organizatiei, Premiul "Gold Standard". Printre inotatorii celebri pe care i-a antrenat se numara Ed Moses, Kaitlin Sandeno, Natalie Coughlin si Jason Lezak.