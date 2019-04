Invățare. O adolescentă în luptă cu fanatismul religios

​Recomandare de lectura

Tara Westover si familia ei au crescut pregatindu-se pentru Zilele de pe Urma (secta milenarista), insa, oficial, fata nu exista. Nu fusese inregistrata si nu primise certificat de nastere. Nu avea documente scolare pentru ca nu pusese niciodata piciorul intr-o clasa, nici acte medicale, pentru ca tatal ei nu credea in spitale.

Tara a crescut si tatal ei a devenit mai radical, iar fratele ei, mai violent. La 16 ani, Tara a inteles ca trebuie sa plece de acasa. A facut-o si, cu aceasta ocazie, a descoperit cat te poate schimba invatatura, dar si pretul pe care a trebuit sa-l plateasca.

Invatare este o poveste curajoasa despre dragoste si violenta, despre forta legaturilor de sange si puterea imaginatiei si despre o tanara femeie ale carei inteligenta, cunoastere de sine si indrazneala lumineaza fiecare pagina. Unele pasaje sunt dureros de vii, se intiparesc in amintire, dar Westover nu este nicaieri lasciva sau aspra; chiar cand scrie din adancuri, o face cu compasiune si gratie. Atat cartea cat si scriitoarea sunt remarcabile din toate punctele de vedere. — SARAH PERRY, autoarea cartii The Essex Serpent

Superba... Povestea ei, despre cum a luptat sa devina ea insasi, e la fel de veche ca dealurile de unde a venit, dar Westover ne ofera o viziune atat de proaspata si de captivanta, incat propriul ei Idaho merita sa ajunga pe listele celor mai bine vandute carti, in grupurile de cititori si, in cele din urma, in cinematografe. — THE TIMES

Povestea modului in care a scapat Tara – nu doar de fundamentalismul familiei, ci si de brutalitatea vietii din umbra muntelui – e subiectul acestui volum autobiografic, care e atat o poveste despre familie si responsabilitatile pe care le avem fata de ea, cat si despre modul in care educatia te poate aduce mai aproape de tine. Recunoasterea, dar inteleasa cum ar trebui, e unul dintre miracolele cartii Tarei. E despre ce inseamna sa te vada cineva care nu se uita dupa note, ci dupa cei care au nevoie de o sansa, de o ocazie – cat de mica – sa lase o urma in univers. — CRISTIAN LUPSA, editor DoR si gazda a conferintei The Power of Storytelling

* bestseller New York Times, Wall Street Journal si Boston Globe

* cea mai buna carte de memorii a anului 2018 pe Goodreads, Apple Books si Audible

* finalista: National Books Critics Circle John Leonard Prize pentru Debut, National Book Critics Circle's Award – * Autobiografie, PEN/Jean Stein Book Award

* Top New York Times cele mai bune 10 carti ale anului 2018

* Top 5 carti recomandate de Bill Gates la finalul anului

* Una dintre cartile favorite ale lui Barack Obama – editia 2018

* numita una dintre cele mai bune carti ale anului de catre: Time, The Washington Post, O: The Oprah Magazine, NPR, The Guardian, The Economist, Financial Times, Newsday, New York Post, theSkimm, Refinery29, Bloomberg, Publishers Weekly, Library Journal, New York Public Library, Vogue, si multe alte publicatii.

Tara Westover s-a nascut in Idaho in 1986. A absolvit Brigham Young University in 2008 si ulterior a primit o Bursa Gates Cambridge. Si-a sustinut disertatia de masterat la Trinity College, Cambridge, in 2009, iar in 2010 a urmat un stagiu la Universitatea Harvard. S-a reintors la Cambridge, unde si-a luat titlul de doctor in istorie in 2014. Invatare este prima ei carte. O puteti urmari pe tarawestover.com, contul ei de facebook sau de twitter: @tarawestover.