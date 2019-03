Elon Musk pentru tinerii cititori. Povestea fondatorului Tesla si SpaceX

​Recomandare de lectura

O poveste motivationala despre unul dintre cei mai importanti inovatori din lume, acum adaptata pentru tinerii cititori.

In istorie sunt putini oameni care ar putea sa egaleze entuziasmul si viziunea lui Musk. O combinatie moderna de inventatori si antreprenori celebri ca Thomas Edison, Henry Ford si Steve Jobs, Musk este omul din spatele unor companii ca SpaceX, Tesla, SolarCity si PayPal, care transforma modul in care traim.

In aceasta carte, Ashlee Vance prezinta informatii pentru care a primit exclusivitate din partea lui Musk, a familiei si prietenilor sai. Povestea incepe in Africa de Sud, cu copilaria lui Musk, si continua in Statele Unite ale Americii, cu inventiile sale impresionante si cu companiile care au schimbat lumea. Curajul si viziunea sa l-au ajutat sa revolutioneze trei industrii in acelasi timp: industria spatiala, industria automobilistica si industria energetica. Aceasta biografie dinamica ofera o privire detaliata si plina de dinamism a povestii sale remarcabile.

ELON MUSK ESTE CEL MAI INDRAZNET OM AL VREMURILOR NOASTRE.

Rezilient, progresist si determinat sa-si depaseasca potentialul, Elon Musk reuseste sa-si transpuna in realitate visurile marete si ideile despre umanitate. Energic, cu o minte agera, extraordinar de intuitiv tehnic, preocupat de lucrurile care conteaza si cu o toleranta la risc iesita din comun, Elon face ca lucrurile din jurul lui sa functioneze in directia pe care si-a stabilit-o. Te incurajez sa citesti povestea acestui antreprenor genial, pentru a descoperi si tu care sunt talentele si ideile tale marete si cum poti sa le pui la treaba. — Silvia Bogdan, Presedinte Scoala de Valori

Un portret extraordinar al celui mai influent antreprenor din lume. Vance prezinta o imagine memorabila a personalitatii unice a lui Musk, a determinarii sale de nestapanit si a capacitatii sale de a progresa in ciuda tuturor obstacolelor. — The Washington Post

ASHLEE VANCE este jurnalist si scrie pentru revista Bloomberg Businessweek. In trecut a colaborat si cu publicatiile The New York Times si The Economist. Vance s-a nascut in Africa de Sud, a copilarit in Texas si a studiat la Universitatea Pomona din California. Are peste un deceniu de experienta jurnalistica, in special in industria tehnologica din San Francisco, si este un istoric reputat al Silicon Valley.