Povestea palpitanta a ultimelor saisprezece luni din viata si domnia tarului Nicolae al II-lea, relatata de unul dintre cei mai straluciti specialisti contemporani ai istoriei Rusiei.

In martie 1917, Nicolae al II-lea, ultimul tar al intregii Rusii, a abdicat, iar dinastia care a domnit asupra unui imperiu vreme de 300 de ani a fost indepartata de la putere de Revolutie. Robert Service examineaza ultimul an al domniei lui Nicolae al II-lea si lunile scurse intre momentul abdicarii si moartea sa tragica survenita la Ekaterinburg in iulie 1918.

Bazandu-se pe surse istorice neexaminate pana in prezent, inclusiv pe propriile jurnale ale tarului si consemnari ale conversatiilor acestuia, precum si pe marturii ale anchetelor oficiale, Service arunca o lumina noua asupra acestei domnii zbuciumate, oferind un portret fascinant al unui personaj istoric prea putin pregatit sa faca fata turbulentelor care zguduiau la acea vreme Rusia si Europa.

Lucrarea ofera totodata un tablou complex si aprofundat al noilor realitati sociale, economice si politice rezultate in urma Revolutiei din Februarie si preluarii puterii de catre bolsevici in octombrie 1917, precum si o cronica a inceputurilor republicii sovietelor conduse de Lenin.

Robert Service este un reputat istoric si universitar britanic, Fellow al Academiei Britanice si al Colegiului St Antony de la Universitatea Oxford si Senior Fellow al Institutului Hoover de la Universitatea Stanford.

Este autorul a numeroase carti consacrate istoriei Rusiei si al unor biografii foarte appreciate dedicate lui Lenin, Stalin si Trotki, ultima fiind distinsa in 2009 cu Premiul Duff Cooper.

Pe langa Ultimul tar, printre cele mai recente lucrari ale sale se mai numara Russia and Its Islamic World: From the Mongol Conquest to the Syrian Intervention (2017) si The End of the Cold War: 1985–1991 (2015).