Solutii pentru a va creste cu brio copiii- ghid practic

​Recomandare de lectura

Cu totii ne dorim sa fim niste parinti cat mai buni, "de nota 10". Copilul nostru ne acapareaza intregul interes, iar intrebarile nu inceteaza nicicand: Care va fi impactul venirii sale pe lume asupra vietii noastre de cuplu? Cum sa-l hranesti mai bine – la san sau cu biberonul? Ma va mai iubi daca il las in grija bonei? Sau daca il fac sa plang? Cum sa-l ajut la teme si ce sa-l sfatuiesc cand se cearta cu colegii de clasa? Cum reactionez cand adolescentul face o criza de isterie?

Cel mai adesea, parintii sunt obligati sa improvizeze, gasind solutii contestabile pe moment (mai ales in viziunea copilului), dar utile pe termen lung. Analizand toate etapele de varsta – de la "majestatea-sa" bebelusul la adolescentul in cautare de autonomie, dar si de ancorare –, autorii ii ajuta pe parinti sa gaseasca solutii care sa nu fie stereotipe, ci adaptate propriei familii. Astfel, cei mari sunt indemnati sa tina cont de ritmul specific de dezvoltare al copilului, de ritualurile si programul de care are nevoie, de pozitia copilului in sistemul familial, dar si de pofta lui de a testa limitele, pentru a afla diferenta dintre bine si rau.

Jean Epstein, psihosociolog francez, este specializat in educatia parentala si este autor a numeroase titluri de psihologie a familiei si copilului.

Cécile Desmazières-Berlie este psiholog clinician. A predat la École Normale Supérieure din Lyon.