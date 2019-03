Metoda Ikigai. Secrete japoneze pentru a-ti descoperi adevarata pasiune si a-ti atinge telurile in viata

​Ghid practic

Dupa publicarea bestsellerului Ikigai. Secrete japoneze pentru o viata lunga si fericita, autorii au primit sute de mesaje de la cititorii entuziasmati, care, printre altele, voiau raspunsuri concrete la intrebari de tipul: Cum imi descopar ikigai-ul (pasiunea vietii, „acel lucru pentru care merita sa traiesti“)? Stiu care este pasiunea vietii mele, dar cum sa ma dedic ikigai-ului de vreme ce sunt intotdeauna atat de ocupat? Cum as putea sa-mi realizez visul?

Raspunsurile lui Héctor García (Kirai) si Francesc Miralles se afla in aceasta a doua carte, in intregime practica. Metoda ikigai, spun autorii, ofera un instrument care-ti va revolutiona viitorul, ajutandu-te sa-ti intelegi trecutul ca sa traiesti in prezent asa cum doresti.

Vei face o calatorie initiatica: vei poposi in trei locuri emblematice ale Japoniei – Tokyo, Kyoto si sanctuarul de la Ise – pentru a-ti explora istoria personala in cautarea ikigai-ului. Vei beneficia de 35 de solutii practice pentru cultivarea ikigai-ului tau, inspirate din intelepciunea japoneza si din psihologia moderna si insotite de numeroase exercitii. Aceste solutii fac apel, printre altele, la gandirea shinkansen, slow life, arta haikuului, koan, puterea gandirii laterale, kaizen, imbunatatirea continua, serendipitate, enso – cercul armoniei interioare...

Urmand cu consecventa metoda ikigai, vei ajunge acolo unde imposibilul devine posibil.

Scriitor, jurnalist si muzician, FRANCESC MIRALLES s-a nascut in 1968 la Barcelona. A urmat initial cursuri de jurnalism la Universitatea Autonoma din Barcelona, abandonate dupa patru luni, apoi de filologie engleza, la care a renuntat dupa terminarea anului trei pentru a calatori si astfel a ajuns sa traiasca pentru o vreme in Croatia si Slovenia in timpul razboiului iugoslav, experienta redata in Café Balcanic (2004).

Revenit la Barcelona, a studiat germana la Universitatea Centrala. Dupa absolvire, a facut un masterat in editare. A coordonat colectii de dezvoltare personala, semnand si cateva lucrari sub pseudonim, experienta reflectata in primul sau roman, Barcelona Blues (2005). Dupa ce a obtinut Premiul Gran Angular 2001 – cu romanul pentru tineret Un haiku per a l’Alícia, a hotarat sa se dedice scrisului. Francesc Miralles a publicat de-a lungul timpului o mare varietate de lucrari de fictiune si nonfictiune – romane, carti de dezvoltare personala, carti pentru copii si tineret, thrillere –, singur sau in colaborare, unele fiind recompensate cu premii de notorietate si traduse in 30 de tari.

In 2007 i s-a acordat Premiul Columna Jove pentru romanul pentru tineret Interrail. Publicat in 2008, romanul Cel mai frumos loc din lume e chiar aici (El mejor lugar del mundo es aquí mismo; Humanitas Fiction, 2017), scris impreuna cu Care Santos, a cunoscut deja traduceri in peste 20 de tari. In 2009 a primit, impreuna cu Álex Rovira, Premiul Torrevieja pentru romanul Última respuesta. Cei doi au mai semnat cateva carti vandute in sute de mii de exemplare si traduse in peste 12 limbi.

Impreuna cu Héctor García (Kirai), Miralles a publicat in 2016 bestsellerul IKIGAI. Secrete japoneze pentru o viata lunga si fericita (Humanitas, 2017). Dintre romanele sale, de mare succes la public s-au bucurat El quinto mago (2009), El cuaderno de Aroha (2013) si La lección secreta (2015). Romanul Iubire cu „i“ mic (Amor en minúscula, 2006; Humanitas Fiction, 2017), tradus in peste 20 de limbi, isi afla continuarea, in 2014, intr-o carte despre frumusetea imperfectiunii si a lucrurilor efemere, Wabi-Sabi (Humanitas Fiction, 2018), tradus in peste cincisprezece limbi.

HÉCTOR GARCÍA (Kirai) s-a nascut la Valencia, in 1981, locuieste la Tokyo din 2004, iar site-ul sau, kirainet.com, care are peste un milion de vizualizari pe luna, este un punct de referinta mondial in materie de cultura populara japoneza. Este autorul cartii Un Geek en Japón, din care s-au vandut peste 200 000 de

exemplare.