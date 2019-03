Cum am devenit inamicul numarul unu al lui Putin

​Recomandare de lectura

„O lectura obligatorie pentru oricine vrea sa inteleaga cultura coruptiei si impunitatii in Rusia lui Putin.“ – John McCain

„O poveste fata de care combinatiile murdare din House of Cards suna ca Alba ca Zapada.“ – Toronto Star

„Bill Browder a devenit unul dintre oamenii cel mai sincer detestati de Kremlin de-a lungul anilor – iar asta e ceva de care poti fi din cale-afara de mandru... Aceasta carte arata ce impact poate avea un singur om atunci cand refuza sa dea inapoi, o poveste spusa de unul dintre cei care lupta pentru a-l face pe Putin sa dea socoteala.“ – Tolokonnikova si Masa Alehina (Pussy Riot)

„Cartea se citeste ca un thriller clasic despre eroismul unui om obisnuit care infrunta de unul singur primejdia, intr-un oras strain si ostil… Numai ca aici totul este adevarat, si e o poveste care trebuie spusa.“ – Lee Child

La sfarsitul anilor 1990, Bill Browder e cel mai mare investitor de portofoliu in Rusia. In paralel, porneste o campanie impotriva marii coruptii si a oligarhilor. Initial folosita de Putin pentru a-si consolida puterea, campania il aduce pe initiator in conflict cu Kremlinul. Izgonit din Rusia, Browder va fi condamnat in lipsa la inchisoare pentru o pretinsa evaziune fiscala.

In 2008, Serghei Magnitki, unul dintre avocatii sai, descopera o vasta retea de coruptie la cel mai inalt nivel, care dovedeste caracterul de intreprindere criminala al statului rus; va fi arestat, torturat si ucis in inchisoare.

Promovat de Bill Browder, asa-numitul Magnitsky Act, adoptat de Congresul SUA in 2012 si extins in 2016, ii sanctioneaza pe oficialii rusi implicati in dosar si fixeaza cadrul masurilor impotriva celor care incalca drepturile omului. Fapt graitor, dorinta ca autoritatile ruse sa-l „audieze“ pe Browder va fi exprimata de Putin la intalnirea cu Donald Trump din iulie 2018. Alerta rosie, exacta ca un rechizitoriu si palpitanta ca un roman politist, este o marturie esentiala pentru epoca noastra.

Bill Browder, fondator si director executiv al fondului Hermitage Capital Management, a fost cel mai important investitor strain in Rusia pana in 2005, cand viza i-a fost anulata din cauza campaniei sale impotriva coruptiei si a devalizarilor practicate de oligarhi.

Fondul sau a devenit tinta unei operatiuni frauduloase sustinute de organele judiciare. Arestat abuziv in 2008, Serghei Magnitki, unul dintre avocatii sai, a fost ucis dupa un an petrecut in detentie. Bill Browder a militat, din acel moment, pentru tragerea la raspundere a celor responsabili de aceasta crima. Ca urmare a demersurilor sale, Congresul SUA a votat in 2012 Legea Magnitki, prin care au fost impuse sanctiuni impotriva oficialilor implicati in acest caz. Actul a fost apoi extins, incluzand in prezent si alte situatii de incalcare a drepturilor omului. Legi similare au fost adoptate ulterior de mai multe tari din Europa si din lume.