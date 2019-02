The Four. ADN-ul ascuns al Amazon, Apple, Facebook si Google

​Recomandare de lectura

Desi s-a scris mult despre Cei Patru in ultimele doua decenii, nimeni nu le-a surprins puterea si succesul uluitor la fel de bine ca Scott Galloway. In loc sa creada miturile pe care le propaga aceste companii, Galloway pune intrebari fundamentale. Cum s-au infiltrat Cei Patru in vietile noastre atat de mult incat e aproape imposibil sa-i evitam (sau sa-i boicotam)? De ce ii iarta bursa atat de usor pentru pacate ce ar distruge alte firme? Iar acum, cand fiecare incearca sa devina prima companie de un trilion de dolari, ii mai poate opri alt concurent?

Galloway deconstruieste strategiile care se ascund in spatele fatetelor stralucitoare ale Celor Patru. El ne arata cum ne manipuleaza nevoile emotionale fundamentale, care ne-au animat inca de cand stramosii nostri locuiau in pesteri, cu o viteza si o amploare pe care ceilalti nu o pot egala. Si ne arata cum putem aplica lectiile invatate din ascensiunea lor in propriile afaceri sau cariere.

Fie ca vrei sa concurezi cu ei, sa faci afaceri cu ei sau sa traiesti intr-o lume dominata de ei, trebuie sa ii intelegi pe Cei Patru.

Galloway ii ofera cititorului o perspectiva clara asupra naturii dominantei Amazon, Apple, Facebook si Google. El este interesat de modul in care aceste companii au devenit mai valoroase odata cu durata de viata, de modul in care beneficiaza de un cost scazut al capitalului si de implicatiile lucrurilor care ar putea sa le intareasca si mai mult dominatia. — Brad Stone, autorul cartii Jeff Bezos si epoca Amazon

The Four este o carte esentiala, o explozie puternica in care Scott Galloway combina incisivitatea, divertismentul si atacurile. Autorul spune lucrurilor pe nume, fara sa crute de critica bine-meritata niciun titan al afacerilor si nicio companie-colos. — Adam Alter, autorul cartilor Roz tranchilizant si Irezistibil

BESTSELLER NEW YORK TIMES

Aceasta este acea carte rara care nu doar te informeaza, ci te si distreaza. Nu veti mai privi niciodata la fel aceste patru companii. — JONAH BERGER, autorul cartilor Contagios si Influenta invizibila

SCOTT GALLOWAY este profesor la Stern School of Business a Universitatii New York, unde preda strategie de brand si marketing digital. Este antreprenor si a infiintat noua companii, inclusiv L2, Red Envelope si Prophet. In 2012 a fost inclus pe lista „Celor mai buni 50 de profesori de la scoli de afaceri din lume” de Poets & Quants. Seria sa saptamanala de filmulete pe YouTube, Winners and Losers, a avut zeci de milioane de vizualizari. Aceasta este prima sa carte.