Ce provoacă depresia și anxietatea? Si cum pot fi vindecate?

​Recomandare de lectură

Cunoscutul jurnalist Johann Hari a suferit de depresie din copilarie si a inceput un tratament cu antidepresive cand era adolescent. I s-a spus de nenumarate ori ca problemele sale erau cauzate de un dezechilibru chimic din creier. La varsta adulta, dupa ce s-a specializat in stiinte sociale, a inceput sa cerceteze daca acest fapt era adevarat – si a aflat ca aproape tot ceea ce i se spusese despre depresie si anxietate era gresit.

Hari a descoperit in diferite locuri ale lumii cercetatori care pot demonstra ca depresia si anxietatea sunt cauzate de problemele cruciale si tot mai mari privind modul nostru de viata caracterizat de deconectare – deconectare de traumele din trecut, de oameni, de o munca plina de sens, de natura, de viitor. In cautarile sale, Hari a facut inconjurul lumii: de la un incredibil laborator din Baltimore, la o comunitate din Amish din Indiana, de la un cartier berlinez din care porneste o revolutie, la un oras brazilian care a interzis anuturile publicitare. Odata ce a dat de urma celor noua cauze reale ale depresiei si anxietatii, acestea l-au condus la oamenii de stiinta care au reusit sa descopere acele solutii care functioneaza.

Johann Hari este autorul cartii Chasing the Scream, bestseller in topul New York Times, dedicat Razboiului Drogurilor din SUA secolului trecut. A primit in doua randuri titlul de Jurnalist al Anului din partea Amnesty International (Marea Britanie), pentru reportajele privind razboiul din Congo si abuzurile in ceea ce priveste drepturile omului, din Dubai. Scrie pentru New York Times si Los Angeles Times si apare frecvent, in calitate de comentator, in calitate de comentator, in cadrul emisiunii HBO "Real Time With Bill Maher". Discursul sau de la TED Talks, „Tot ceea ce credeti ca stiti despre dependenta este gresit" a fost urmarit de peste douazeci de milioane de ori.

"Deoarece ti s-a oferit o explicatie gresita pentru aparitia depresiei si anxietatii tale, cauti solutiile gresite. Deoarece ti s-a spus ca depresia si anxietatea reprezinta defecte ale substantelor chimice din creierul tau, vei inceta sa mai cauti raspunsurile in viata ta si in psihicul tau si in mediul tau, si nu vei mai incerca sa le schimbi. Vei ramane blocat intr-o poveste cu serotonina. Vei incerca sa scapi de sentimentele depresive din mintea ta. Dar nu va functiona, decat daca scapi de cauzele sentimentelor depresive din viata ta. Suferinta ta nu este o avarie. Este un semnal – un semnal necesar." - Johann Hari

"Am inceput sa ma intreb ce i-as spune acum – dupa tot ceea ce am aflat – versiunii mele adolescente, daca m-as putea intoarce in timp, pentru a vorbi cu el, inainte de a inghiti, in acest loc, acea prima pastila. Cred ca as incerca sa ii spun acelui adolescent o poveste mai sincera despre propria lui suferinta. I-as spune ca ceea ce a auzit pana atunci era fals. Asta nu inseamna ca toate antidepresivele sunt rele: unii oameni de stiinta credibili sustin ca ofera o ameliorare temporara unora dintre utilizatori, si ca nu ar trebuie sa fie respinse. Neadevarul consta, insa, in a spune ca depresia este provocata de un dezechilibru chimic in creier si ca solutia principala este un antidepresiv chimic." - Johann Hari