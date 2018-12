Ghid ilustrat de antrenament pentru cresterea flexibilitatii si a fortei musculare. Anatomia stretchingului

Acum intr-o varianta extinsa, imbunatatita si actualizata, bestsellerul Anatomia stretchingului iti arata cum sa-ti cresti amplitudinea miscarii, sa-ti suplimentezi antrenamentul, sa-ti maximizezi mobilitatea si sa te refaci mai repede dupa accidentari. De asemenea, vei intelege mai bine felul in care fiecare intindere iti afecteaza corpul, vazand ce se intampla in interior.

Aceasta editie noua a Anatomiei stretchingului este ca un set de radiografii ale intinderilor, dar de calitate mai buna. Nu doar ca vei vedea ilustratii color ale muschilor in actiune, dar vei observa cum o schimbare a pozitiei poate modifica dificultatea miscarilor si cum sunt solicitati muschii, ca si modul in care variatiile pot imbunatati siguranta si eficacitatea intinderilor. Sunt detaliate procedurile si beneficiile exercitiilor, consideratiile privind siguranta, precum si variatiile corespunzatoare fiecarui nivel de antrenament.

Fiecare exercitiu descrie solicitarea primara si secundara a muschilor, cum si cand sa faci intinderile si care muschi sunt activati pentru sustinere. Programele de stretching ofera trei niveluri de dificultate, printre care si stretchingul usor, folosit in recuperarea fizica de dupa inflamatii si accidentari. Un capitol nou despre intinderile dinamice descrie cele mai eficiente exercitii pentru incalzirea atletilor, iar un alt capitol iti arata cum sa-ti alcatuiesti un plan personalizat pe baza nevoilor tale individuale, inclusiv un program de intinderi statice pasive, care s-a dovedit ca ajuta la scaderea glicemiei.

Fie ca vrei sa-ti cresti flexibilitatea, sa-ti imbunatatesti performantele atletice sau sa-ti reduci durerile si tensiunea musculara, Anatomia stretchingului este ghidul tau vizual pentru o tehnica corecta a intinderilor.

Dr. Arnold G. Nelson este profesor la Facultatea de Kinesiologie din cadrul Universitatii de Stat din Louisiana. Cercetator renumit in domeniul flexibilitatii, Nelson este considerat o autoritate in ceea ce priveste efectul intinderilor asupra performantei musculare. Este membru al Colegiului American de Medicina Sportiva si a primit titlul de doctor in fiziologie musculara la Universitatea din Texas, Austin.

Dr. Jouko Kokkonen este doctor in fiziologia sportului si profesor de stiinte sportive la Universitatea Bringham Young din Hawaii. De mai bine de doua decenii preda anatomie, kinesiologie, fiziologia sportului si conditionare atletica, si de peste trei decenii este antrenor de atletism. Cercetarile lui Kokkonen se axeaza pe efectele acute si cronice ale intinderilor.