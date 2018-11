Povestea originilor. O istorie mare a tuturor lucrurilor

De la Big Bang la primele stele, sistemul nostru solar, viata pe Pamant, dinozauri, homo sapiens, agricultura, glaciatiuni, imperii, combustibili fosili, o aselenizare si globalizarea de masa. Si despre ce se va intampla mai departe.

Cursul meu preferat din toate timpurile. – BILL GATES

O ISTORIE CAPTIVANTA A UNIVERSULUI – de dinainte de zorii timpului si pana dincolo de linia de orizont a viitorului indepartat. Majoritatea istoricilor studiaza cele mai mici franturi de timp, concentrandu-si atentia pe momente specifice, indivizi si documente anume. Dar cum ar fi sa studiem intreaga istorie, de la Big Bang si pana in ziua de azi – ba chiar pana departe in viitor, peste milioane de ani? Cum s-ar schimba perceptia noastra despre Univers, despre Pamant si despre insasi existenta noastra daca am privi lucrurile din perspectiva intregii anverguri complete a timpului?

Acestea sunt intrebarile la care David Christian si-a propus sa raspunda cand a pornit sa cerceteze ideea de „istorie mare”, cea mai interesanta dintre abordarile noi ale modului in care putem intelege de unde venim, unde suntem si incotro ne indreptam. In Povestea originilor, Christian ii duce pe cititori intr-o cavalcada nebuna prin toate cele 13,8 miliarde de ani pe care am ajuns sa le numim „istorie”.

Concentrandu-si atentia pe evenimentele definitorii (praguri), pe tendintele majore si pe intrebarile fundamentale despre originile noastre, Christian aduce la vedere firele ascunse care leaga totul laolalta – de la crearea planetei noastre si pana la aparitia agriculturii, la razboiul nuclear si mai departe.

In Povestea originilor, David Christian a gasit o modalitate spectaculoasa de a folosi istoria ca sa faca ordine in tot bagajul nostru de cunostinte despre lume, ceea ce inseamna o minunata realizare! – CARLO ROVELLI, autorul cartilor Seven Brief Lessons on Physics si The Order of Time

O carte remarcabila, care ne pune pe noi, fiintele umane atat de pline de propria importanta, la locul cuvenit in cosmos, dar care explica si motivele pentru care povestea culturii si cunoasterii umane – ceea ce David Christian numeste invatare colectiva – conteaza pentru intelegerea lumii noastre actuale si modelarea viitorului ei. – MERRY WIESNER-HANKS, presedinte World History Association

O maiestuoasa sinteza a cunostintelor noastre actuale despre nasterea Universului, a sistemului solar, a oceanelor, a muntilor si mineralelor, a tuturor fiintelor vii de pe Pamant si a fortelor dinamice care potenteaza cultura si realizarile umane. Toate acestea in aproape 500 de pagini de proza captivanta, care tese laolalta nenumarate idei revelatoare din nenumarate domenii. Cu fascinante descrieri la tot pasul si energia nerabdatoare a unui roman politist bun, cartea aceasta este o lucrare de reper crucial, aparuta intr-un moment cand n-a fost niciodata mai important pentru omenire sa detina o viziune mai clara si mai informata asupra locului nostru pe Pamant si a locului pe care-l ocupa Pamantul in cosmos.

– Sir KEN ROBINSON, autorul cartilor O lume iesita din minti, Scoli creative, Descopera-ti elementul, Tu, copilul tau si scoala.

David Christian este profesor emerit de istorie la Universitatea Macquarie din Australia si directorul Institului de Istorie Mare al aceleiasi universitati. A creat impreuna cu Bill Gates proiectul „Big History”. A sustinut discursuri notabile la reuniuni si conferinte din toata lumea, printre care Forumul Economic Mondial de la Davos, iar discursul sau TED a fost vizionata de peste opt milioane de ori. Este autorul a numeroase carti si articole.