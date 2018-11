​Ghid practic

In toata lumea, parintii sunt foarte preocupati de educatia copiilor, mai ales acum, cand educatia a devenit un camp minat al politicii si al controverselor.

Unul dintre cei mai influenti pedagogi din lume, Ken Robinson a purtat nenumarate conversatii cu parintii despre dilemele cu care se confrunta acestia.

Demontand multe mituri si abordand optiuni si controverse cruciale in privinta scolarizarii, Tu, copilul tau si scoala este o carte esentiala pentru parintii care vor sa invete despre tipul de educatie de care copiii lor au cu adevarat nevoie si despre ce pot face ei pentru a se asigura ca o primesc.

Daca iti faci griji despre ce se va intampla cu copiii tai in scoala, Sir Ken Robinson este aici sa te ajute. Acesta este un ghid realist si cat se poate de practic pentru a evita stilul parental de tip elicopter, jucand in acelasi timp un rol activ in educatia copiilor tai – si, in ultima instanta, in ceea ce priveste fericirea si succesul lor. - Adam Grant, autorul cartilor Originalii si A da si a lua

La ce ar trebui sa te uiti ca parinte cand vine vorba despre educatia copiilor tai? Cum poti spune daca scoala in care invata este potrivita pentru ei si ce poti face daca nu este asa?

Multi parinti sunt ingrijorati de stresul testelor si temelor, de reducerile programelor, de cresterea numarului medicamentelor „de studiu”, de riscurile de agresiune sociala la scoala si in mediul online, de costurile facultatilor.

In aceasta carte noua si importanta, Robinson ofera principii clare si sfaturi practice despre felul in care sa-ti sustii copilul de la gradinita pana in clasa a XII-a, in cadrul sistemului educational sau in afara lui.

SIR KEN ROBINSON, doctor in educatie, este un reputat specialist international in domeniul creativitatii, inovatiei si resurselor umane. De asemenea este unul dintre cei mai buni speakeri din lume, discursurile sale avand un impact profund asupra publicului.

Cu peste 37 de milioane de vizionari, discursul sau TED din 2006, „Do schools kill creativity?”, a fost cel mai urmarit din istoria TED. In 2011 a fost numit de revista Fast Company „unul dintre ganditorii de elita ai lumii in ceea ce priveste creativitatea si inovatia” si a fost inclus pe lista celor mai importanti 50 de lideri de opinie in domeniul afacerilor la nivel mondial.

Pentru mai multe informatii despre Sir Ken Robinson vizitati site-ul www.sirkenrobinson.com.

LOU ARONICA a scris mai multe carti de fictiune si de nonfictiune, printre care The Element, un bestseller New York Times scris impreuna cu Sir Ken Robinson. A fost peste 20 de ani senior executive in industria de publishing.