Freddie Mercury. O biografie intima, scrisa de omul care l-a cunoscut cel mai bine

Recomandare de lectura

Cartea pe care o aveti in fata este...

- Cea mai intima poveste din cate s-au scris despre viata lui Freddie Mercury

- Adevarul din spatele zvonurilor scandaloase

De la nume celebre ca Elton John, Kenny Everett, Elizabeth Taylor si Rod Stewart, la armata nevazuta de iubiti, oameni de casa si pierde-vara, Peter Freestone i-a vazut si i-a cunoscut pe toti cei care au jucat un rol in tragicomedia care a fost viata scandaloasa a lui Freddie Mercury.

Cei doi s-au imprietenit pe loc, Peter devenind repede asistentul personal al superstarului, fiind alaturi de el pana la moartea acestuia, in 1991.

Acum ne spune toata povestea...

Am fost pentru Freddie bucatar-sef, spalator de sticle, chelner, valet, secretar, om de serviciu... si matusa intelegatoare din momentele sale de agonie”, scrie Peter Freestone. „Am calatorit cu el in toata lumea, am fost alaturi de el pe culmi, dar si in cele mai negre momente... I-am fost bodyguard si, la finalul vietii, am fost una din infirmierele lui. - Peter Freestone a fost asistentul personal al lui Freddie Mercury in ultimii 12 ani ai vietii artistului.

A locuit cu el la Londra, München si New York, fiindu-i alaturi in ceasul mortii.

Peter „Phoebe” Freestone s-a nascut in Surrey, Anglia, pe 8 ianuarie 1955. Si-a petrecut primii ani de viata in sudul Londrei, dupa care a fost mutat la o scoala cu internat din sudul Indiei. In 1973, dupa revenirea in Marea Britanie si finalizarea studiilor, a lucrat cativa ani in lantul de magazine Selfridges din Londra, dupa care a fost angajat cu jumatate de norma la Royal Opera House. In 1977 s-a angajat garderobier cu norma intreaga la Royal Ballet. Aici l-a intalnit prima data pe Freddie Mercury, in 1979.

In prezent traieste in Cehia si calatoreste in toata lumea pentru a sustine cauza constientizarii SIDA, dar si pentru a participa la intrunirile cluburilor de fani Queen.