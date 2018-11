Motivele inconstiente pentru care facem ceea ce facem

​Recomandare de lectura

John Bargh, cel mai important expert mondial in domeniul mintii inconstiente, prezinta o carte revolutionara, elaborata pe parcursul a 20 de ani, care ne ofera o intelegere cu totul noua a proceselor mentale ascunse care ne influenteaza comportamentul de zi cu zi si ne transforma profund intelegerea despre noi insine.

Spunand anecdote personale cu un entuziasm molipsitor si facand dezvaluiri surprinzatoare si incantatoare, John Bargh ilpoarta pe cititor prin laboratoarele sale de la New York University si Yale, unde el si colegii sai au descoperit modul in care inconstientul ne ghideaza comportamentul, obiectivele si motivatiile in arii precum relatiile cu alte rase, parentingul, afacerile, comportamentul de consum si dependenta.



El ne dezvaluie influenta omniprezenta a mintii inconstiente asupra deciziilor noastre: persoanele cu care alegem sa avem intalniri romantice sau pe care le votam, lucrurile pe care le cumparam, locurile in care traim, rezultatele pe care le avem la teste si interviurile de munca.

Deoarece inconstientul lucreaza in moduri de care nu suntem deloc constienti, pana sa-ti dai seama este plina de revelatii surprinzatoare si distractive, precum si de trucuri care te ajuta sa tii minte lucrurile pe care le ai de facut, sa faci cumparaturi intr-un mod mai inteligent si sa dormi mai bine.



Aceasta calatorie fascinanta prin mecanismele interne ale mintii umane ne dezvaluie felul in care gandurile noastre constiente si motivele inconstiente se intersecteaza pentru a modela cine suntem. O carte distractiva si inteligenta care va schimba felul in care te vezi pe tine insuti si lumea din jurul tau. Jonah Berger, autorul cartilor Contagios si Influenta invizibila

O carte noua, fascinanta si provocatoare, scrisa de cea mai importanta autoritate mondiala din domeniul stiintei mintii inconstiente. - Daniel Gilbert, autorul cartii In cautarea fericirii

Cititorii Angelei Duckworth, Grit: Puterea pasiunii si a perseverentei, si ai lui Malcom Gladwell, Blink: Decizii bune in 2 secunde, vor vrea cu siguranta sa citeasca aceasta carte. La fel va face orice persoana interesata de psihologie si dezvoltare personala. - Library Journal

Impresionant... un compendiu fascinant al cercetarii socio-psihologice de referinta, realizata atat de el, cat si de colegii sai. Stilul clar si accesibil al lui Bargh ii va atrage pe cititori si pe specialisti deopotriva. - Publishers Weekly

Aceasta carte inseamna un gigantic pas inainte pentru intelegerea noastra legata de misterele comportamentului uman.

O carte stralucitoare si convingatoare. - MALCOLM GLADWELL

John Bargh este un psiholog social premiat si cel mai important expert mondial in domeniul mintii inconstiente.

Cercetarile sale au aparut in peste 190 de publicatii. In prezent, este profesor de psihologie la catedra James Rowland Angell a Universitatii Yale si director al laboratorului ACME (Automatizare in gandire, motivare si evaluare).