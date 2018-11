Narcisiștii. Cum ii recunoaștem, cum le aflăm motivațiile și, mai ales, cum putem să ne ferim de ei?

​Ghid practic

Va intrebati cateodata ce ii determina pe unii dintre oamenii din viata voastra sa caute cu orice pret excelenta, sa cerseasca atentie si laude, sa innebuneasca de furie, sa taca in mod obstinat, sa se simta jigniti din nimic sau sa traga sforile in fundal? S-ar putea ca in toate aceste cazuri sa aveti de-a face cu forme ale unui narcisism dus la extrem.





Desi in dozajul potrivit, narcisismul este esential pentru dezvoltarea unei stime de sine sanatoase, pentru performanta si creativitate, in supradoza, el devine cauza patologiilor, nevrozelor, lacomiei si conflictelor.





Narcisicul nu este numai acela care se considera exceptional si are nevoie de laude ca de aerul pe care il respira, ci poate fi si cel care te vlaguieste de energie, cel ce sufera in tacere si, in cel mai grav caz, psihopatul. Cum ii recunoastem, asadar, pe narcisici, cum le aflam motivatiile si, mai ales, cum putem sa ne ferim de ei? Veti afla din aceasta carte tot ce trebuie sa faceti pentru a convietui intr-un mod sanatos cu narcisicii, inclusiv cele 10 reguli de abordare – de la oglindire si stabilirea de limite la eliberarea de sub aura lor si lauda rezervata.





Reinhard Haller, medic si psihoterapeut austriac, este unul dintre cei mai celebri psihiatri judiciari din Europa si este autorul unor cunoscute carti dedicate patologiilor psihice, adictiilor, sinuciderii si psihiatriei criminalistice.