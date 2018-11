Portile Europei. O istorie a Ucrainei

De cativa ani, Ucraina este prinsa intr-o confruntare apriga cu Rusia pentru a-si prezerva integritatea teritoriala si independenta politica. Dar conflictul de azi nu este decat cel mai recent episod dintr-o lunga si zbuciumata istorie.



In Portile Europei, reputatul istoric Serhii Plokhy argumenteaza ca pentru a intelege prezentul, dar si viitorul Ucrainei, este necesar sa ne intoarcem privirile spre trecut si sa ii examinam devenirea istorica. Survolul sau in timp, ce imbratiseaza mai bine de un mileniu de istorie, are ca punct de plecare scrierile lui Herodot si punct-terminus caderea Uniunii Sovietice si actualul conflict ruso-ucrainean.

„Complexa si nuantata, tonifiant de lucida si revizionista… o fascinanta si remarcabila istorie condensata a pamantului scaldat in sange care a fost de atatea ori campul de batalie, dar si granarul Europei. Portile Europei imbina autoritatea stiintifica cu simtul narativ – o lectura esentiala pentru oricine doreste sa inteleaga Rusia si Ucraina de astazi." - Simon Sebag Montefiore

„O relatare judicioasa, echilibrata, dar si inflacarata, a rolului istoric jucat de Ucraina la portile Europei." – Michael Ignatieff





„De mult asteptata: o captivanta si concisa istorie a unei tari care tine capul de afis al stirilor, dar despre care prea multi stiu jenant de putin. Nu mai exista scuze pentru ignoranta." – Peter Pomerantsev

Situata intre Europa Centrala, Rusia si Orientul Mijlociu, Ucraina poarta amprenta imperiilor care au folosit-o ca poarta strategica intre Apus si Rasarit – de la Imperiul Roman si cel Otoman la cel de-al Treilea Reich si Uniunea Sovietica. Vreme de secole, Ucraina a fost locul de intalnire al unor culturi diverse. Amestecul de populatii sedentare si nomade, de crestinism si islam pe intinsul stepelor de frontiera a dat nastere unei comunitati de razboinici aprigi, cunoscuti sub numele de cazaci, in vreme ce intalnirea dintre Biserica Ortodoxa si cea Catolica a dus la edificarea unei traditii religioase ce a servit ca punte de legatura intre crestinatatea occidentala si cea orientala.

Serhii Plokhy este profesor de istorie ucraineana la Universitatea Harvard, unde detine Catedra Mihailo Hrusevski, si director al Institutului de Cercetari Ucrainene in cadrul aceleiasi universitati. Este autorul a numeroase lucrari de specialitate – traduse in mai multe limbi si incununate cu premii prestigioase – dedicate Ucrainei si Rusiei, spatiului est-european si istoriei sale intelectuale, culturale si politice.