Medicina lenta. Calea spre vindecare

In perioada in care Victoria Sweet a lucrat ca medic, „serviciile de asistenta medicala” au inlocuit medicina, „furnizorii” au inceput sa se uite in laptop mai mult decat la pacientii lor si costurile au continuat sa creasca, intr-o cursa feroce pentru obtinerea eficientei. Si totusi, acea solutie pe care o tot rateaza economistii si arhitectii politicilor medicale este uimitor de simpla.Medicina de buna calitate are nevoie de mai mult decat o tehnologie miraculoasa; are nevoie de timp – timp sa raspunda corpului asa cum raspunde si informatiilor, timp sa gaseasca diagnosticul corect si tratamentul potrivit. Sweet stie acest lucru pentru ca l-a invatat si l-a trait de-a lungul unei cariere remarcabile. In aceasta carte, relateaza intamplari memorabile despre profesori, medici, asistente si pacienti, dar si despre momentele in care a descoperit practicarea Medicinei lente, pentru care a fost deopotriva pionier si model inspirational. Ne ajuta sa intelegem ca medicina este un mestesug si o arta, dar si o stiinta. Ea functioneaza la nivel relational, personal si chiar spiritual.Ca s-o practici, ai nevoie de o intelepciune castigata cu greu, pe care n-o poate inlocui niciun algoritm – acest lucru aduce laolalta conceptele de „rapid” si „lent”, integrate intr-o maniera de vindecare cu adevarat eficienta, eficace, sustenabila si umana.Minunata, pe alocuri lirica, subtila si plina de sensuri... Medicii ar face bine sa invete din cartea Victoriei Sweet cea mai importanta lectie despre ingrijirea pacientilor lor: „Stabilirea diagnosticului corect si apoi eliminarea tuturor medicamentelor inutile, cu efectele lor secundare si reactiile lor adverse, consuma foarte mult timp, dar, pe termen lung, economisesc de departe mult mai multi bani decat costa”. -Toti cei care se gandesc sa urmeze Medicina sau deja trudesc pentru asta ar trebui sa citeasca aceasta carte. Memoriile lui Sweet despre urmarea acestei vocatii incetul cu incetul reprezinta nu doar o lectie despre cum sa salvezi vieti, ci si despre cum sa traiesti o viata... Odiseea ei personala este mai emotionanta decat ar putea fi vreodata orice polemica-manifest. -O pledoarie pasionanta pentru un sistem de sanatate mai uman – si o lectura exceptionala pentru orice persoana implicata in sistemul medical, ca pacient sau practician. -Victoria Sweet ofera o alternativa pentru tirania eficientei, cultivata cu pretul vindecarii noastre. -a fost medic la Spitalul Laguna Honda din San Francisco peste 20 de ani. In prezent este profesor asociat la Universitatea California din San Francisco si istoric premiat. Detine un titlu de doctor in istorie si medicina sociala si este bursiera Guggenheim.