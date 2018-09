Ghid practic: Invață cum să câștigați bani extra job!

​Recomandare de lectura

#SideHustle este un concept care denumește orice tip de ocupație pe care cineva o face pe lângă slujba de bază, în afara programului obișnuit de muncă (în general seara, în weekenduri sau în timpul vacanțelor). Este vorba despre activități sau proiecte independente, dezvoltate din pasiune, care aduc bani extra job.

Pentru unii oameni, gandul de a renunta la slujba lor cu normă întreagă pentru a începe o viață de antreprenor este incitant. Pentru alții, este înspăimântător. La urma urmelor, o slujbă stabilă, care aduce un salariu regulat, este o binecuvântare. Și nu toată lumea are mijloacele sau dorința de a-și asuma riscurile și responsabilitățile muncii pe cont propriu.

Dar ce-ar fi daca ați putea genera rapid și cu ușurință o sursă suplimentară de venit, fără a renunța la siguranța unei slujbe cu normă întreagă? Chris Guillebeau vă oferă un ghid pas cu pas, care vă învață cum să câștigați bani extra job in doar 27 de zile. Acest plan detaliat vă arată cum să selectați, să lansați, să rafinați și să faceți bani in plus față de salariu în mai puțin de o lună. Veți învăța cum:

• să găsiți, să împrumutați și „să furați” pentru a construi un arsenal de idei nemaipomenite, cu care să faceți bani extra job (ziua 3)

• să aplicați logica „Tinder pentru bani extra job”, astfel încât să alegeți cea mai buna idee, în orice moment (ziua 6)

• să învățați, sa strângeți sau să creați tot ce aveți nevoie pentru lansare, apoi sa implementați o modalitate reală de plată (zilele 13 si 14)

• să faceți bani activându-vă spiritul de cercetaș (ziua 18)

• să stăpâniți arta promoțiilor, reducerilor și ofertelor speciale (ziua 21)

Spre deosebire de un job part-time, tu hotărăști cât vrei să muncești și să câștigi. Câteva exemple de activități care iți pot aduce bani extra job: vânzarea de haine sau dulciuri homemade, predarea de cursuri online, servicii de transport sau livrare, dogsitting, fotografie, scriere texte, crearea și vânzarea de obiecte handmade, menaj, grădinărit etc.

Hobby-urile te costă bani, însa activitățile de tip Side Hustle iți aduc bani, extra job. Dacă vrei să începi să fii independent financiar și să te bucuri și mai mult de pasiunile tale și de libertate în viață, această carte te poate ajuta să faci primii pași cruciali. - Jessica Herrin, CEO și fondator Stella and Dot

Chris Guillebeau a revenit cu o carte nouă, care vă va invăța nu doar cum sa câștigați mai mult, ci, în ultimă instanță, cum să trăiți mai bine. Spune că putem beneficia toți de pe urma unei activități de tip Side Hustle, de care să ne ocupăm pe lângă slujba noastra obișnuită, și ne arată cum să facem lucrurile să devină realitate. De fapt, dacă urmezi îndrumările lui Chris, iți poți înființa propria afacere în doar cinci săptămâni. Ce te oprește? - Daniel H. Pink, autorul bestsellerurilor Drive și A vinde e omenește

Chris Guillebeau este antreprenor, călător și scriitor. La cei 40 de ani pe care îi are, a reușit să viziteze aproape toate țările din lume, lucrând pe cont propriu pentru diferite publicații online, ori ca voluntar în Africa de Vest. În calitate de gazdă a World Domination Summit, o adunare internațională a oamenilor cu idei creative, Chris se preocupă îndeosebi de încurajarea demersurilor individuale și de „a da umanității ceva înapoi”.

În fiecare lună, site-ul său, ChrisGuillebeau.com, este accesat de peste 300 000 de persoane.